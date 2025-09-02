Donald Trump: „Sunt foarte dezamăgit de Vladimir Putin”. Președintele SUA va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina

Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și a anunțat că administrația sa pregătește măsuri pentru reducerea numărului de victime din războiul din Ucraina. Totodată a spus că nu este „deloc îngrijorat” de alianța ruso-chineză formată la Tianjin.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morţilor în războiul din Ucraina, relatează Reuters, potrivit News.ro.

„Sunt foarte dezamăgit de preşedintele Putin, pot spune asta, şi vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască”, a afirmat preşedintele american într-un interviu acordat emisiunii The Scott Jennings Radio Show.

Pe de altă parte, şeful statului american a susţinut că nu este „deloc îngrijorat” de formarea unei alianţe împotriva Statelor Unite, care include China şi Rusia, în urma summitului organizat la Tianjin de preşedintele chinez Xi Jinping, la care a participat, printre alţii, Vladimir Putin.

Trump a avut un interviu telefonic cu Scott Jennings, comentator politic şi fost oficial al Casei Albe în mandatul lui George W. Bush, interviu care a fost difuzat marţi pe X.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este „deschisă unei cooperări trilaterale” cu Statele Unite și Ucraina în ceea ce privește centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit postului rusesc de știri Vesti. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu premierul Slovaciei, Robert Fico, desfășurată la Beijing, pe 2 septembrie.

Afirmația – venită din partea unui lider care până acum a respins categoric orice implicare externă în supravegherea centralei – pare să semnaleze o schimbare de ton, cel puțin la nivel declarativ. Cu toate acestea, detaliile unei eventuale „colaborări” rămân neclare, iar istoria recentă obligă la prudență.