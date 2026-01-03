Cele mai așteptate cărți de ficțiune din 2026

Anul 2026 se anunță unul bogat și pe plan literar. Autori precum Maggie O'Farrell sau Matt Haig vor lansa cărți noi. Și chiar la începutul anului se va lansa, inclusiv în România, ultimul roman al lui Julian Barnes: Departure(s)/ Plecare, plecări. Momentul aduce multă emoție, pentru că va fi cel din urmă din viața și cariera scriitorului.

Departure(s), de Julian Barnes

Printre cele mai așteptate titluri se numără Departure(s), scrisă de Julian Barnes, autorul britanic care în 2011 a câștigat premiul Booker Prize. Cartea se va lansa pe 20 ianuarie și va apărea și în România, la editura Nemira, sub titlul de Plecare, plecări. Radu Paraschivescu este cel care a tradus-o.

,,Nu mi-e ușor să scriu rândurile astea și nici să vă fac invitația subînțeleasă. Am lăsat la editura Nemira traducerea ultimei (da, a ultimei) cărți a lui Julian Barnes, "Departure(s)". Cartea va apărea, probabil, în ianuarie și mă gândesc că ar fi frumos s-o cumpărați și s-o citiți. Vă va tulbura, vă va întrista, vă va pune pe gânduri. Și va fi ultima întâlnire cu un Barnes bolnav și conștient de iminența sfârșitului. O scrie chiar el de două ori: <<This will be my last book>>", scria Paraschivescu pe Facebook .

Romanul spune povestea unui bărbat pe nume Stephen și a unei femei pe nume Jane care se îndrăgostesc de două ori: odată în tinerețe și a doua oară când ajung bătrâni. Cartea spune și povestea felului în care trupurile noastre ne lasă, din cauza vârstei, bolilor sau accidentelor.

Land, de Maggie O'Farrell

Maggie O'Farrell, autoarea cunoscutului roman Hamnet (care a fost și ecranizat în 2025, cu Paul Mescal în rolul principal) va reveni cu o nouă carte: Land. Cu acțiunea plasată în Irlanda anului 1865, imediat după Marea Foamete, romanul explorează teme precum pierderea, supraviețuirea și migrația.

Cartea va fi lansată pe 2 iunie, iar în România va apărea cel mai probabil la editura Trei, acolo unde au fost traduse și celealte titluri ale autoarei.

The Midnight Train, de Matt Haig

La șase ani de la succesul cărții Biblioteca de la miezul nopții, Matt Haig va reveni în mai, anul acesta cu o poveste în același stil: The Midnight Train, titlu care ar putea fi tradus în România ca Trenul de la miezul nopții.

,,Nimeni nu poate schimba trecutul, dar Trenul de la Miezul Nopții te poate duce acolo. Și să îți dea șansa să retrăiești momentele care au însemnat cel mai mult. Să vezi ce persoană ești cu adevărat", este premisa de la care pleacă romanul.

În România, majoritatea cărților lui Matt Haig au fost traduse până acum la editura Nemira.

Hooked, de Asako Yuzuki

Autoarea romanului Unt (tradus în 2025 la editura Litera), va reveni în 2026 cu o altă carte: Hooked. Romanul, care se va lansa internațional pe 12 martie, este potrivit pentru cei care iubesc literatura japoneză, dar și thrillerele psihologice.

Cartea spune povestea lui Eriko, o femeie care pare că are totul: un job prestigios la o mare companie japoneză de comerț, un apartament perfect curat și părinți devotați. Cu toate acestea, se confruntă cu o singurătate profundă și nu a reușit niciodată să lege o prietenie reală. În timp ce lucrează la un proiect ambițios (reintroducerea unui tip de pește controversat pe piața japoneză), Eriko devine obsedată de un blog scris de o femeie numită Shoko — o creatoare de conținut care descrie viața ei imperfectă, dar autentică.

Cel mai probabil, romanul va apărea și în România, tot la editura Litera.

The ending writes itself, de Evelyn Clarke

Iubitorii de thrillere se vor putea adânci și în misterele din romanul The ending writes itself (Sfârșitul se scrie singur), semnat sub pseudonimul Evelyn Clarke de două autoare: VE Schwab și Cat Clarke. Sunt toate șansele ca anul acesta editurile să se lupte pentru titlu, după ce Stephen King a declarat că este posbil să devină cel mai bun mistery din 2026 și că le va reaminti cititorilor de Agatha Christie.

Povestea din roman începe când șase autori sunt invitați pe o insulă privată din Scoția de către Arthur Fletch, un romancier de succes de renume mondial. Când ajung acolo, află însă că de fapt Fletch este mort și că ultimul său roman, extrem de așteptat de public, a rămas neterminat. Editorul și agentul lui Fletch le oferă o ocazie unică: cine va scrie un final demn de această carte va câștiga un contract literar important și un premiu substanțial în bani. Autorii au la dispoziție 72 de ore, iar în tot acest timp izolarea, competiția și secretele tuturor sunt pe cale să dea naștere unor situații periculoase.

The night we met, de Abby Jimenez

Iubitorii de romance se vor putea bucura de un nou roman scris de una dintre cele mai cunoscute autoare ale genului, Abby Jimenez.

The night we met (Noaptea în care ne-am întâlnit) este o poveste despre alegeri, prietenie și dragoste și despre cum o singură alegere poate schimba totul: Larissa, protagonista cărții, își amintește de noaptea în care a întâlnit doi bărbați care i-ar fi putut schimba viața.

Cartea se va lansa în Marea Britanie pe 23 martie. Până acum, Jimenez a fost publicată în România la două edituri: Nemira și Bookzone.

The last contract of Isako, de Fonda Lee

Pentru fanii fantasy, unul dintre cele mai așteptate romane este The last contract of Isako, de Fonda Lee.

,,Isako este o spadasină legendară, dar nicio legendă nu durează veșnic", se arată în descrierea cărții. Când clientul ei de lungă durată se retrage brusc, ea plănuiește să facă același lucru și să plece în întinderile înghețate ale planetei lor, cu onoarea intactă și cu viitorul familiei asigurat de moștenirea ei. Totul se schimbă însă când o rivală îi oferă o ultimă misiune.

Până acum, autoarea canadiaă Fonda Lee nu a mai fost publicată în România.

The last king of Faerie, de Cassandra Clare

Cassandra Clare, în schimb, una dintre cele mai iubite autoare fantasy din lume are numeroase cărți publicate și în România, la editura Corint. Anul acesta, în toamnă, va lansa o nouă carte: The Last King of Faerie, prima din seria The Wicked Powers, care va încheia trilogia literară Instrumente mortale.