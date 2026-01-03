search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră

0
0
Publicat:

Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a devenit, în doar câteva ore, principala știre a presei mondiale. Operațiunea fulger, confirmată public de Donald Trump, este analizată intens de experți, comentatori și lideri politici, între entuziasmul celor care salută căderea unui regim autoritar și îngrijorarea celor care văd în acest episod un precedent periculos pentru dreptul internațional.

Surse occidentale descriu intervenția drept un „război de 30 de minute”/FOTO:X
Surse occidentale descriu intervenția drept un „război de 30 de minute”/FOTO:X

Potrivit informațiilor confirmate, Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă dimineață în urma unei intervenții militare americane de mare precizie. Liderul de la Caracas, aflat la putere de 13 ani, este acuzat de Washington de narcoterorism și legături directe cu rețelele de trafic de droguri. Cu doar o zi înainte de operațiune, Maduro se întâlnise la palatul prezidențial cu un emisar al președintelui chinez Xi Jinping, într-un gest menit să sublinieze apropierea de Beijing pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite.

Surse occidentale descriu intervenția drept un „război de 30 de minute”. Explozii simultane au fost raportate în jurul orei 02:00 la baza aeriană La Carlota și la complexul militar Fort Tiuna, centrul de comandă al armatei venezuelene. La scurt timp după ora 02:30, cerul capitalei s-a liniștit. Nu a fost vorba de o invazie clasică, ci de o operațiune chirurgicală de extracție, concentrată exclusiv pe neutralizarea conducerii.

Donald Trump a confirmat personal, pe rețelele sale de socializare, că Maduro și soția sa au fost scoși din țară. Capturarea Cilieí Flores, supranumită în cercurile chaviste „prima combatantă”, este considerată de analiști un element-cheie al operațiunii. De ani de zile, serviciile de informații americane susțin că ea ar fi jucat un rol central în gestionarea finanțelor rețelei cunoscute sub numele de „Cartelul Soarelui”.

Strategia SUA a fost una de „decapitare”, nu de ocupație

Nu există trupe americane care să controleze teritorii venezuelene, iar loviturile au vizat exclusiv centrele de comandă și comunicații din Caracas, Miranda și La Guaira. Prin paralizarea acestor noduri, armata venezueleană ar fi fost lăsată fără coordonare și leadership, într-un moment critic.

De altfel, operațiunea de sâmbătă pare să fi fost doar punctul final al unei campanii mai ample, desfășurate discret în ultimele luni. Distrugerea rutelor de trafic de droguri, interceptarea tancurilor petroliere venezuelene și presiunea navală constantă au pregătit terenul pentru lovitura decisivă.

Autoritățile de la Caracas au declarat „stare de perturbare externă” și au făcut apel la mobilizarea populației. În lipsa lui Maduro și a principalilor săi comandanți, mesajele regimului par însă să cadă în gol. Revoluția chavistă, notează analiștii, riscă să se blocheze din lipsă de conducere.

Dimensiunea energetică a intervenției nu trece neobservată. Cu doar 24 de ore înainte de capturare, Maduro acuza public SUA că încearcă să „fure” petrolul Venezuelei. Odată cu dispariția sa de pe scena politică, accesul la rezervele uriașe de țiței greu din Orinoco – esențiale pentru rafinăriile americane – pare să se redeschidă. Piețele reacționează deja, anticipând instalarea unui guvern de tranziție mai favorabil Washingtonului.

Nu toată lumea vede însă în acest episod o victorie fără costuri. Sultan Barakat, profesor de științe politice la Universitatea Hamad bin Khalifa din Qatar, avertizează că acțiunea SUA marchează un moment de cotitură periculos. „Este probabil ultimul cui în sicriul acordurilor internaționale. Principiul suveranității statului a fost serios subminat”, a declarat el, subliniind că intervenția oferă rivalilor globali ai SUA un precedent pentru acțiuni similare.

Dincolo de soarta lui Nicolás Maduro, operațiunea din Venezuela ridică o întrebare fundamentală: asistăm la începutul unei noi ere, în care forța brută și loviturile rapide înlocuiesc regulile fragile ale ordinii internaționale?

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
prosport.ro
image
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, acuzată de implicare în traficul de droguri. Trump spune că ar fi trezorerierul rețelelor
playtech.ro
image
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Luna Plină din 3 ianuarie 2026 în Rac. Ce aduce acest tranzit astrologic pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?