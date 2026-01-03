Cum ne promovează țara un vlogger olandez după ce a vizitat-o: „Nu mergeți în România, e atât de periculos!”

După o plimbare pe străzile Sibiului, vloggerul Luke Patrickk Hoogmoed i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze exemplul.

Turistul străin a transmis că România este o ţară sigură, care mai întâi trebuie vizitată, apoi judecată.

”Nu mergeți în România, e atât de periculos! Atât de periculos, încât cafenelele lasă scaunele și mesele afară după terminarea programului. Atât de periculos, încât îți poți savura dejunul în parc, cu toate lucrurile tale lângă tine. Atât de periculos încât părinții își lasă copiii afară, în oraș, până târziu în noapte. Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea. Mergeți în România, înainte de a judeca”, a transmis călătorul olandez pe pagina sa de Instagram.

Mesajul său a atras peste 2.400 de mesaje, cei mai mulți recunoscând faptul că România este o țară sigură.

”Cel puțin, asta cred mulți oameni”, a scris cineva referindu-se la mesajul inițial, acela că România nu a e o țară sigură. ”Și, de cele mai multe ori, „acei oameni” nu au vizitat niciodată țara pe care o consideră periculoasă”, a completat el.

”Acum vorbim despre România, dar aș putea realiza acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt extrem de sigure și curate, dar oamenii încă le consideră nesigure, periculoase și murdare. Mergeți, înainte de a judeca”, a scris altcineva.

”Acum câțiva ani am călătorit cu motocicleta din Marea Britanie în România și ne-am simțit foarte bine – oameni minunați, mâncare delicioasă, orașe, peisaje rurale, munți, cultură și istorie”, a scris un altul.

Sibiul, pe locul 4 în topul celor mai sigure orașe din România

Cu 80,7 din 100 de puncte, municipiul Sibiu se află pe locul 4 în clasamentul orașelor în care locuitorii se consideră în siguranță, conform unei analize Storiafăcută în anul 2024, scrie Turnul Sfatului.

În municipiul Sibiu, cel mai sigur cartier, așa cum reiese din acest studiu, este Trei Stejari, cu un scor de 91,2, aceasta fiind și zona în care locuiește fostul președinte Klaus Iohannis, dar și imobilul în care a avut loc celebrul jaf în urma căruia a decedat omul de afaceri Adrian Kreiner.