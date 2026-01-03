Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”

După ani buni de muncă în Germania, o familie de români a decis să se întoarcă acasă și să pună pe picioare o afacere inedită, care prinde tot mai mult teren.

Afacerile neconvenționale în agricultură, de multe ori începute ca o afacere de familie, încep să prindă rădăcini tot mai adânci în România, iar un exemplu relevant vine din județul Alba, unde familia Sîrbu a dezvoltat o plantație atipică de afine la ghiveci care se dovedește a fi o afacere profitabilă și promițătoare.

După 17 ani petrecuți în Germania, cei doi soţi au ales să se întoarcă în țară, hotărâţi să pună pe picioare un proiect care să combine experiența acumulată în străinătate cu oportunitățile oferite de agricultura românească.

Afacerea a pornit cu 1.000 de arbuști de afin, cumpărați din Olanda și plantați în ghivece, pentru a facilita controlul solului, al udării și al fertilizării.

În doar câțiva ani, suprafața a crescut până la 3.000 de metri pătrați, iar producția se dezvoltă de la an la an, chiar dacă sezonul 2025 a fost mai dificil din cauza variațiilor de temperatură.

„Am avut primăvara temperaturi scăzute timp de mai multe zile, dar am trecut cu bine și sperăm la un sezon bun de acum înainte”, a explicat Maria Sîrbu, coordonatoarea plantației, în cadrul unei emisiuni de profil la Antena 3.

Deși fructele sunt de calitate, stresul termic și capriciile vremii au afectat dimensiunea acestora. „Sunt dulci, aromate, dar nu au un calibru foarte mare. Totuși, gustul și proprietățile nutritive sunt excelente”, a adăugat ea.

Produsele sunt vândute direct din livadă, iar clienții apreciază atât prospețimea și aroma fructelor, cât și beneficiile lor pentru sănătate.

„Sunt foarte bune, aromate și sănătoase. Un produs excelent pentru piața locală și internațională”, spune un client fidel, în timp ce altul subliniază că „afinele au calități deosebite, sunt atât gustoase, cât și sănătoase, și devin rapid o necesitate în alimentație”.

Un spaniol şi-a extins producţia de afine la ghiveci în Oltenia

Afinele la ghiveci reprezintă o soluție inovatoare pentru piața românească, oferind agricultorilor posibilitatea de a controla mai bine toate etapele producției. Soiurile cultivate astfel permit obținerea unor fructe de calitate, iar tehnica ghivecelor facilitează gestionarea culturii chiar și în condiții meteorologice mai puțin favorabile.

Succesul familiei Sîrbu nu este singular. În Oltenia, investitorul spaniol Guzman Aparicio explorează și el cultura de afine la ghiveci.

După ce a renunțat la șofran și mure, din cauza transportului dificil și a perisabilității, Guzman Aparicio plănuiește să înființeze cea mai mare plantație de afine la ghiveci din România.

„În ghiveci, ştim că va produce perfect. De ce? Pentru că se controlează absolut tot, solul, apa îngrăşămintele naturale. Toate fructele vor ajunge în străinătate. Din păcate, pentru că ştiţi foarte bine că aici, în România, nu se poate valorifica marfa noastră. Peru,avea 2.000 de hectare plantate acum 11 ani. Pare mult, nu?! Acum sunt 25.000 de hectare plantate şi asta se poate întâmpla şi aici”, s-a arătat încrezător investitorul spaniol.