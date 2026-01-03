Experți ruși despre atacurile SUA asupra Venezuelei: „Un semnal adresat întregii Americi Latine”

Statele Unite și-au intensificat brusc operațiunile militare împotriva Venezuelei, lansând în noaptea de 3 ianuarie mai multe atacuri asupra infrastructurii militare și civile. Președintele american Donald Trump a afirmat că forțele speciale ale SUA l-au capturat și evacuat din țară pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Ministerul rus de Externe a calificat acțiunea drept „profund îngrijorătoare” și „condamnabilă”. Pe acest fond, publicația Kommersant a solicitat opiniile mai multor experți ruși cu privire la motivele deciziei Washingtonului și la opțiunile Moscovei.

„Escaladarea a devenit inevitabilă”

Dmitri Roșenthal, directorul Institutului pentru America Latină din cadrul Academiei Ruse de Științe, consideră că decizia lui Donald Trump ar fi fost determinată în mare parte de factori de politică internă.

Potrivit acestuia, inițial nu ar fi existat un plan clar de atac, însă presiunile electorale și nevoia de a mobiliza sprijinul diasporei venezuelene și cubaneze din SUA ar fi jucat un rol important. Roșenthal amintește că, anterior, au existat informații privind posibile negocieri între Washington și Caracas, însă acestea par să fi eșuat.

El subliniază că Venezuela a fost mult timp percepută de establishmentul american drept o amenințare la adresa intereselor SUA în emisfera vestică, o regiune pe care Washingtonul o consideră esențială pentru securitatea sa. Totuși, spune expertul, Venezuela nu a fost o prioritate strategică majoră, iar decizia actuală reflectă în principal dinamica politică internă din Statele Unite.

În ceea ce privește Rusia, Roșenthal afirmă că opțiunile sunt limitate: sprijinul Moscovei se va manifesta în principal pe plan diplomatic și politic, în special în cadrul forumurilor internaționale.

„Doctrina Monroe, pusă în practică”

Fiodor Lukianov, redactor-șef al revistei Russia in Global Affairs, spune că Donald Trump încearcă să demonstreze că referințele la Doctrina Monroe nu sunt doar simbolice, ci constituie un ghid de acțiune.

În opinia sa, echipa lui Trump vede schimbarea regimului de la Caracas nu ca pe un conflict de durată, similar celor din Irak sau Afganistan, ci ca pe o chestiune de securitate națională. Lukianov afirmă că acuzațiile privind implicarea Venezuelei în traficul de droguri și migrație sunt folosite drept justificare politică pentru intervenție.

„Răsturnarea lui Maduro ar trebui să transmită un mesaj întregii Americi Latine despre cine deține controlul în regiune”, spune el.

Lukianov mai notează că, dacă informațiile privind evacuarea lui Maduro se confirmă, Donald Trump ar putea revendica deja o victorie politică, indiferent de evoluțiile ulterioare din Venezuela.

Pentru Rusia, situația este dificilă, spune el, atât din motive logistice, cât și politice. În contextul războiului din Ucraina, este puțin probabil ca Moscova să riște o confruntare directă cu Washingtonul pentru a apăra Caracasul. În plus, Lukianov subliniază că Venezuela are legături economice mai strânse cu China, însă nici Beijingul nu pare dispus să intervină.

„O operațiune calculată, nu impulsivă”

Maxim Sucikov, director al Institutului de Studii Internaționale de la MGIMO, consideră că lansarea unei operațiuni militare într-un an electoral este riscantă, dar nu neapărat imprudentă.

El afirmă că SUA au lucrat din timp pentru a limita sprijinul extern al lui Maduro, mizând pe faptul că Rusia și China nu vor reacționa decisiv. Din punct de vedere militar, spune Sucikov, Washingtonul pare să fi optat pentru o strategie de tip „lovitură rapidă”, combinând atacuri punctuale cu o amplă campanie informațională, menită să submineze voința de rezistență a regimului.

În opinia sa, Venezuela reprezintă nu doar o problemă regională, ci și un instrument important pentru influențarea pieței globale a petrolului, cu implicații ce depășesc America Latină și afectează inclusiv interesele Rusiei.

„O lume a sferelor de influență”

Aleksei Naumov, expert al Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, susține că obiectivul principal al lui Donald Trump este controlul: asupra sistemului politic venezuelean, asupra resurselor petroliere și asupra întregii Americi Latine.

El afirmă că referințele explicite la Doctrina Monroe din Strategia de Securitate Națională a SUA indică o revenire clară la logica sferelor de influență. În acest context, spune Naumov, Rusia are propriile priorități strategice și resurse limitate, iar implicarea activă în apărarea Venezuelei nu ar fi fost realistă.

„În locul unei ordini mondiale bazate pe reguli, asistăm la o multipolaritate dură, în care prevalează legea celui mai puternic”, afirmă el, adăugând că bătăliile decisive pentru viitorul Rusiei se poartă în alte regiuni ale lumii, nu în America Latină.