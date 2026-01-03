search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Experți ruși despre atacurile SUA asupra Venezuelei: „Un semnal adresat întregii Americi Latine”

0
0
Publicat:

Statele Unite și-au intensificat brusc operațiunile militare împotriva Venezuelei, lansând în noaptea de 3 ianuarie mai multe atacuri asupra infrastructurii militare și civile. Președintele american Donald Trump a afirmat că forțele speciale ale SUA l-au capturat și evacuat din țară pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Nicolas Maduro, final de drum/FOTO:Arhiva
Nicolas Maduro, final de drum/FOTO:Arhiva

Ministerul rus de Externe a calificat acțiunea drept „profund îngrijorătoare” și „condamnabilă”. Pe acest fond, publicația Kommersant a solicitat opiniile mai multor experți ruși cu privire la motivele deciziei Washingtonului și la opțiunile Moscovei.

„Escaladarea a devenit inevitabilă”

Dmitri Roșenthal, directorul Institutului pentru America Latină din cadrul Academiei Ruse de Științe, consideră că decizia lui Donald Trump ar fi fost determinată în mare parte de factori de politică internă.

Potrivit acestuia, inițial nu ar fi existat un plan clar de atac, însă presiunile electorale și nevoia de a mobiliza sprijinul diasporei venezuelene și cubaneze din SUA ar fi jucat un rol important. Roșenthal amintește că, anterior, au existat informații privind posibile negocieri între Washington și Caracas, însă acestea par să fi eșuat.

El subliniază că Venezuela a fost mult timp percepută de establishmentul american drept o amenințare la adresa intereselor SUA în emisfera vestică, o regiune pe care Washingtonul o consideră esențială pentru securitatea sa. Totuși, spune expertul, Venezuela nu a fost o prioritate strategică majoră, iar decizia actuală reflectă în principal dinamica politică internă din Statele Unite.

În ceea ce privește Rusia, Roșenthal afirmă că opțiunile sunt limitate: sprijinul Moscovei se va manifesta în principal pe plan diplomatic și politic, în special în cadrul forumurilor internaționale.

„Doctrina Monroe, pusă în practică”

Fiodor Lukianov, redactor-șef al revistei Russia in Global Affairs, spune că Donald Trump încearcă să demonstreze că referințele la Doctrina Monroe nu sunt doar simbolice, ci constituie un ghid de acțiune.

În opinia sa, echipa lui Trump vede schimbarea regimului de la Caracas nu ca pe un conflict de durată, similar celor din Irak sau Afganistan, ci ca pe o chestiune de securitate națională. Lukianov afirmă că acuzațiile privind implicarea Venezuelei în traficul de droguri și migrație sunt folosite drept justificare politică pentru intervenție.

„Răsturnarea lui Maduro ar trebui să transmită un mesaj întregii Americi Latine despre cine deține controlul în regiune”, spune el.

Lukianov mai notează că, dacă informațiile privind evacuarea lui Maduro se confirmă, Donald Trump ar putea revendica deja o victorie politică, indiferent de evoluțiile ulterioare din Venezuela.

Pentru Rusia, situația este dificilă, spune el, atât din motive logistice, cât și politice. În contextul războiului din Ucraina, este puțin probabil ca Moscova să riște o confruntare directă cu Washingtonul pentru a apăra Caracasul. În plus, Lukianov subliniază că Venezuela are legături economice mai strânse cu China, însă nici Beijingul nu pare dispus să intervină.

„O operațiune calculată, nu impulsivă”

Maxim Sucikov, director al Institutului de Studii Internaționale de la MGIMO, consideră că lansarea unei operațiuni militare într-un an electoral este riscantă, dar nu neapărat imprudentă.

El afirmă că SUA au lucrat din timp pentru a limita sprijinul extern al lui Maduro, mizând pe faptul că Rusia și China nu vor reacționa decisiv. Din punct de vedere militar, spune Sucikov, Washingtonul pare să fi optat pentru o strategie de tip „lovitură rapidă”, combinând atacuri punctuale cu o amplă campanie informațională, menită să submineze voința de rezistență a regimului.

În opinia sa, Venezuela reprezintă nu doar o problemă regională, ci și un instrument important pentru influențarea pieței globale a petrolului, cu implicații ce depășesc America Latină și afectează inclusiv interesele Rusiei.

„O lume a sferelor de influență”

Aleksei Naumov, expert al Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, susține că obiectivul principal al lui Donald Trump este controlul: asupra sistemului politic venezuelean, asupra resurselor petroliere și asupra întregii Americi Latine.

El afirmă că referințele explicite la Doctrina Monroe din Strategia de Securitate Națională a SUA indică o revenire clară la logica sferelor de influență. În acest context, spune Naumov, Rusia are propriile priorități strategice și resurse limitate, iar implicarea activă în apărarea Venezuelei nu ar fi fost realistă.

„În locul unei ordini mondiale bazate pe reguli, asistăm la o multipolaritate dură, în care prevalează legea celui mai puternic”, afirmă el, adăugând că bătăliile decisive pentru viitorul Rusiei se poartă în alte regiuni ale lumii, nu în America Latină.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
prosport.ro
image
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, acuzată de implicare în traficul de droguri. Trump spune că ar fi trezorerierul rețelelor
playtech.ro
image
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Luna Plină din 3 ianuarie 2026 în Rac. Ce aduce acest tranzit astrologic pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?