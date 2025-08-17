Cine este jurnalista care l-a confruntat pe Putin: „Când veți înceta să ucideți civili în Ucraina?” Ea s-a certat și cu Trump în direct

Rachel Scott, jurnalista ABC News, l-a confruntat pe Vladimir Putin cu întrebarea care îi dă fiori chiar și liderului rus: „Domnule Putin, când veți înceta să ucideți civili în Ucraina?” Curajoasă și insistentă, Scott a reușit să aducă în prim-plan gravitatea situației.

Jurnalista Rachel Scott de la ABC News a reușit să surprindă atenția lumii, punându-i lui Vladimir Putin o întrebare directă și incomodă despre războiul din Ucraina: când va înceta să ucidă civili. Chiar dacă întâlnirea cu președintele rus avea loc într-un cadru strict controlat, Scott a găsit curajul de a insista, demonstrând că jurnalismul curajos și perseverent poate provoca reacții chiar și din partea liderilor cei mai puternici.

Întrebarea a zguduit liniștea de mormânt a protocolului bine calculat de ruși

Primul incident a avut loc pe platforma aeroportului, unde Putin a părut că nu a auzit întrebarea adresată de Rachel Scott.

Câteva minute mai târziu, jurnalista ABC s-a strecurat, împreună cu operatorii săi, în încăperea în care liderul rus urma să discute cu Donald Trump.

Din nou, și-a ridicat vocea și a pus aceeași întrebare: „Când veți înceta să ucideți civili?”, referindu-se la ucrainenii care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022.

Camerele au surprins grimasele vizibile ale lui Putin și gestul neobișnuit de a-și duce ambele mâini pâlnie la gură, moment comentat pe plan internațional. Imediat după intervenția lui Scott, presa a fost evacuată brusc din încăpere.

Într-un context dominat de reguli stricte și tăceri calculate, insistența lui Scott a reușit să rupă bariera protocolului și să aducă în atenția publicului o întrebare pe care mulți o evitau.

În trecut și Trump a fost confruntat dur de jurnalista Rachel Scott. „A fost foarte nepoliticoasă”

În timpul campaniei prezidențiale pentru scaunul de la Casa Albă, Donald Trump a fost intervievat de jurnalista Rachel Scott. În cadrul interviului, ea l-a întrebat pe Trump despre declarațiile sale anterioare referitoare la liderii de culoare, despre sprijinul său pentru revolta din 6 ianuarie 2021, dar și despre politicile de angajare pentru diversitate. Întrebările dure și incisive ale jurnalistei l-au făcut atunci pe candidatul Donald Trump să se plângă în repetate rânduri de modul în care a fost tratat, potrivit Boston.com

„A fost foarte nepoliticoasă”, a spus fostul președinte, indicând spre Scott.

Nu este prima confruntare a jurnalistei cu președintele rus Vladimir Putin

În 2021, aceeași jurnalistă de la ABC News a captat atenția lumii întregi cu o altă întrebare adresată lui Putin: „Domnule președinte, de ce vă este atât de frică?” , scrie click.ro.

Momentul s-a petrecut la Geneva, după întâlnirea Putin–Biden. Scott l-a confruntat cu privire la represiunea împotriva opoziției politice din Rusia:

„Lista oponenților dvs. politici care sunt morți, închiși sau arestați este lungă... și acum ați împiedicat pe oricine îl susține pe Alexei Navalnîi să candideze la funcții publice. Așadar, întrebarea mea este, domnule președinte, de ce vă este atât de frică?”.

Putin a încercat să se apere invocând caracterul „extremist” al organizației lui Navalnîi, dar Scott a insistat: „Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule”.

„Lista oponenților dvs. politici care sunt morți, închiși sau otrăviți este lungă. Domnule președinte, de ce vă este atât de frică?”, a insistat jurnalista, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale.

Cine este Rachel Scott, jurnalista curajoasă ale căror întrebări strică liniștea președinților

Rachel Scott este o jurnalistă americană, corespondent politic senior pentru ABC News. Ea este cunoscută pentru acoperirea sa a evenimentelor de la Casa Albă și Capitoliu. Înainte de a lucra pentru ABC News, a fost producător asociat pentru GMA Digital și reporter general pentru WTNH-TV, afiliat ABC din New Haven.

Scott a absolvit Universitatea din California de Sud (USC) cu o diplomă în jurnalism de difuzare. Cariera ei include roluri la KTLA 5 News, CNN, și USC Political Student Assembly.

Este cunoscută pentru reportajele sale care au tras politicienii la răspundere și pentru întrebările sale îndrăznețe, inclusiv cele adresate președintelui Donald Trump și președintelui Vladimir Putin.

Într-un interviu cu jurnalistul David Muir, Scott a subliniat importanța jurnalismului în protejarea primului amendament al Constituției, menționând că munca ei este esențială pentru a asigura responsabilitatea politicienilor, potrivit profilului de pe Wikipedia al jurnalistei americane.