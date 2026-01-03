Video Femeia misterioasă cu cască neagră, suspectată de declanșarea focului în barul din Crans-Montana

Anchetatorii suspectează implicarea unei femei misterioase cu cască neagră, surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, care ar fi putut declanșa focul și a provocat astfel unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Elveției.

Incidentul s-a produs în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation” din Crans-Montana, transformând o petrecere plină de tineri și adolescenți într-un adevărat coșmar, soldat cu pete 40 de morți și 119 răniți.

Martorii oculari și înregistrările video arată că artificiile montate în sticle de șampanie au aprins izolația inflamabilă de sub tavan, iar flăcările s-au propagat rapid, favorizate de panourile de polistiren instalate anterior.

Fotografiile apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care femeia misterioasă cu cască neagră este ridicată pe umerii unei alte persoane, ținând artificiile aproape de tavan, ceea ce ar fi declanșat incendiul, potrivit publicației Fakt.

Procurorul General Beatrice Pilloud a declarat că prioritatea autorităților este identificarea victimelor și reconstruirea exactă a desfășurării evenimentelor.

„Cel mai probabil, o lumânare mică pe o sticlă de șampanie a aprins tavanul”, a precizat aceasta.

Zeci de persoane au fost audiate, inclusiv proprietarii și personalul barului. Ancheta verifică respectarea normelor de protecție împotriva incendiilor, permisele de funcționare și capacitatea legală a localului. Parchetul din Wallis nu exclude deschiderea unei anchete pentru omor din culpă.

Spitale din Lausanne și alte orașe din regiune au raportat numeroși tineri cu arsuri grave, unii dintre ei luptând pentru viață.

Întreaga Elveție este profund afectată de tragedie, iar autoritățile fac apel la calm și cooperare în ancheta care vizează să stabilească exact cauzele și responsabilitățile în acest eveniment dramatic.

Un tânăr român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul Le Constellation, situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana.

În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că „Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului”.

„Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial. Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate”, a transmis MAE.