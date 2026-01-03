search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Modernizarea primei căi ferate din România, tot mai aproape: când încep lucrările pe ruta București–Giurgiu și ce se întâmplă cu trenurile

0
0
Publicat:

Cea mai veche cale ferată din Principatele Române va intra într-o nouă etapă. Inaugurată în anul 1869, linia București – Giurgiu urmează să fie electrificată și modernizată cu fonduri europene. La solicitarea „Adevărul”, CFR Infrastructură a a oferit detalii exacte despre termenele de execuție, dar și despre modul în care se va circula în perioada lucrărilor.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

După 19 ani de așteptare, perioadă în care circulația feroviară a fost suspendată, trenurile de călători au revenit în iunie 2024 pe ruta istorică dintre București și Giurgiu, odată cu finalizarea noului pod peste Argeș, la Grădiștea, construit în locul celui prăbușit. Acum, autoritățile vor să facă pasul decisiv prin modernizarea și electrificarea întregului tronson, între Gara de Nord și frontiera cu Bulgaria.

CFR Infrastructură a încheiat anul trecut un contract cu Asocierea RailWorks (Arcada – Alstom), care vizează nu doar electrificarea, ci și rezolvarea punctelor critice rămase, precum zona localității Daia. Aici va fi construit un nou viaduct pentru a elimina restricțiile actuale de tonaj, care obligă trenurile de marfă să ocolească în continuare prin Videle.

Calendarul lucrărilor: Șantierul propriu-zis începe în 2026

Potrivit datelor transmise de operatorul infrastructurii feroviare la solicitarea „Adevărul”, ordinul pentru începerea proiectării a fost emis pe 22 septembrie. Această fază va dura șase luni, urmând ca din primăvara anului 2026 să înceapă execuția propriu-zisă, care se va întinde pe doi ani și jumătate. Prin urmare, într-un scenariu optimist, lucrările ar trebui finalizate până la finele anului 2028.

Noul pod feroviar de la Grădiștea
Noul pod feroviar de la Grădiștea

Se mai închide circulația? Explicațiile CFR pentru călători

Cea mai mare temere a călătorilor – o nouă suspendare totală a traficului – este infirmată de oficialii CFR, în răspunsul transmis la solicitarea „Adevărul”. Pe durata celor doi ani și jumătate de șantier, circulația se va desfășura adaptat: pe sectoarele cu linie dublă, trenurile vor circula alternativ pe un singur fir, în timp ce pe zonele cu linie simplă vor fi instituite închideri temporare, programate. Planul are ca scop menținerea conectivității feroviare, în timp ce infrastructura este reconstruită din temelii pentru viteze de până la 120 km/h.

Dincolo de reabilitarea clădirilor și a peroanelor, proiectul aduce tehnologie de ultimă oră, de la sistemul de semnalizare ETCS Nivel 2, până la substații de tracțiune la Jilava și Frătești și sisteme ecologice de protecție a faunei.

În prezent, pe ruta feroviară București–Giurgiu circulă, în zilele lucrătoare, șapte trenuri regio, dintre care șase pornesc din Gara de Nord, iar unul din Gara Basarab. Toate au oprire în Gara Progresul. Din Gara de Nord până la Giurgiu, cel mai rapid tren parcurge distanța în 2 ore și 16 minute, însă dacă călătoria începe din Progresul, durata scade la o oră și 23 de minute. Prețul integral al unui bilet este de 21 de lei din București Nord, respectiv 13,5 lei din Progresul. Ca termen de comparație, principalii competitori ai CFR Călători, firmele de maxi-taxi, practică un tarif de 25 de lei, însă călătoria nu durează mai mult de o oră și 10 minute.

Scurt istoric al căii ferate București – Giurgiu

Istoria primei linii de cale ferată din Țările Române, București Filaret – Giurgiu, a început să se scrie în 1865, odată cu concesionarea acordată societății britanice Barkley – Stabiforth. Realizarea liniei a durat aproape doi ani, între 1867 și 1869, iar costul unui kilometru a fost de 193 lei aur, la care s-au adăugat și cheltuielile cu exproprierile efectuate de stat, potrivit unui studiu realizat de Mihaela Manolache, de la Biblioteca Națională.

Cu o lungime de 67,171 km, arată sursa citată, linia București Filaret – Giurgiu a avut patru poduri metalice, proiectate de inginerul-șef William McCandlish, care traversau râurile Sabarul Mare, Sabarul Mic, Argeș și Neajlov (Nesbor), cu lungimi cuprinse între 19,95 m și 146,96 m.

La 19/31 octombrie 1869 a fost inaugurată oficial linia București Filaret–Giurgiu. În prima călătorie oficială, locomotiva trenului, denumită „Mihaiu Bravu”, a fost condusă chiar de J. T. Barkley. O a doua garnitură de vagoane a plecat la 15 minute după prima, fiind remorcată de locomotiva „Dunărea”, condusă de primul mecanic român, Nicolae Tănase. Vagoanele fuseseră construite în Anglia, la Manchester, de fabrica Ashbury.

„Gradul de civilizație al unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor căilor sale ferate”, declara prim-ministrul de la acea vreme, Dimitrie Ghica, pe peronul Gării Giurgiu.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
cancan.ro
image
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
prosport.ro
image
Noi imagini tulburătoare cu momentul în care izbucnește incendiul. Ce s-a văzut pe filmări la ora 1:26
playtech.ro
image
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Când loveşte „iarna secolului” Bucureştiul!
romaniatv.net
image
Mai multe zile libere pentru români! Ce schimbări aduce 2026
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?