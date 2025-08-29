Trump, după atacul Rusiei asupra Kievului: „Poate niciuna dintre părţi nu e pregătită să pună capăt războiului”

Președintele american Donald Trump a declarat, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, că „nu este mulțumit”, dar „nici surprins” de cel mai recent atac al Rusiei asupra Kievului.

Preşedintele american Donald Trump „nu este mulţumit”, dar „nici surprins” de ultimul atac lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu 21 de morţi, printre care patru copii, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de AFP. Aceasta a adăugat că liderul de la Washington consideră că „poate niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”, relatează Agerpres.

Atacul aerian lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi este considerat unul dintre cele mai puternice și mai devastatoare de la începutul invaziei din februarie 2022. Atacul a vizat peste 20 de locații din capitală și a ucis cel puțin 21 de persoane.

Diferențe de ton la Washington

Declarațiile lui Trump, care a evitat să atribuie direct responsabilitatea Moscovei, contrastează cu reacția trimisului său special pentru Ucraina, Keith Kellogg. Acesta denunţase atacurile ca fiind „îngrozitoare”.

„Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”, a mai spus Karoline Leavitt, subliniind că ambele părți poartă responsabilitatea pentru escaladarea violențelor.

Întâlniri diplomatice și promisiuni

Recent, Donald Trump a avut o întâlnire în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, după care i-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe unii lideri europeni. Atunci, liderul american a promis că îi va aduce pe cei doi președinți la aceeași masă de negocieri.

Totuși, speranțele sale par departe de a se concretiza. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că „este evident că nu va exista o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între președintele Trump și președintele Putin”, la începutul unui consiliu de miniștri franco-german.

Zelenski respinge în continuare orice cedare de teritorii către Rusia, în timp ce Moscova refuză desfășurarea de trupe NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina. În același timp, aliații europeni își reafirmă sprijinul pentru Kiev și susțin chiar ideea trimiterii unor trupe de menținere a păcii, propunere respinsă categoric de Rusia.

Trump anunță o decizie în două săptămâni

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă există perspective pentru progrese în încercarea sa de mediere. „Este o ură imensă între Putin și Zelenski”, a spus liderul american.

El a adăugat că va decide în această perioadă dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă va renunța complet la eforturile de negociere. „Le voi spune că este lupta voastră”, a afirmat Trump, referindu-se la Rusia și Ucraina.