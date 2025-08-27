search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump dublează tarifele la importurile din India la 50%. Măsura lovește inclusiv consumatorii americani

0
0
Publicat:

Președintele Donald Trump a dublat tarifele pentru importurile din India la 50%, o măsură care ar putea pune în pericol relațiile cu unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii și ar putea crește prețurile pentru consumatori, transmite CNN.

Trump dublează tarifele la importurile din India FOTO AFP
Trump dublează tarifele la importurile din India FOTO AFP

Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce Trump a introdus o taxă vamală de bază de 25% pentru bunurile indiene. Astfel, tarifele aplicate Indiei – a cincea economie a lumii – se numără acum printre cele mai ridicate impuse de Statele Unite la nivel global.

Trump a explicat anterior că noile taxe urmăresc să pedepsească India pentru importurile de petrol rusesc și pentru contribuția indirectă la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Liderul american a avut recent întâlniri separate atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu cel ucrainean Volodimir Zelenski, încercând să intermedieze o înțelegere care să pună capăt conflictului, însă negocierile au rămas blocate.

Tarifele lui Trump lovesc firmele și consumatorii americani

Companiile americane și, tot mai recent, consumatorii resimt deja creșterea prețurilor provocată de campania de tarife a lui Trump, în timp ce piața muncii dă semne de slăbiciune. Noile taxe pe produsele indiene ar putea agrava ambele efecte.

New Delhi a semnalat că va răspunde la tarifele lui Trump încă de la începutul acestei luni, când președintele american a anunțat intenția de a impune ceea ce a numit „sancțiuni secundare”.

India acuză administrația Trump că penalizează în mod nedrept țara, subliniind că alte state care importă petrol din Rusia nu sunt supuse unor astfel de tarife. China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, plătește în prezent un tarif minim de 30%. Trump a avertizat, totuși, că și alte state care achiziționează petrol din Rusia ar putea fi vizate de taxe mai mari în viitor.

De ce este importantă India

Deficitul comercial dintre SUA și India s-a adâncit semnificativ în ultimul deceniu, în timp ce ambele state și-au dublat aproape schimburile comerciale.

Anul trecut, Statele Unite au importat bunuri din India în valoare de 87 de miliarde de dolari, comparativ cu exporturi americane de aproximativ 42 de miliarde de dolari către India, potrivit datelor Departamentului Comerțului. Odată cu majorarea tarifelor pe China în primul mandat și din nou anul acesta, afacerile americane au fost stimulate să caute alternative de producție, India fiind una dintre principalele destinații.

Printre cele mai importante importuri americane din India s-au numărat medicamentele, echipamentele de comunicații – precum smartphone-urile – și îmbrăcămintea. Smartphone-urile, însă, sunt exceptate de la așa-numitele tarife „reciproce”, care includ și taxa de 50% pe bunurile indiene.

Ca și în cazul altor tarife specifice pe țări impuse de Trump, taxele sectoriale – precum cea de 50% aplicată pe toate produsele din oțel și aluminiu – nu se cumulează. Astfel, produsele din oțel și aluminiu provenite din India vor fi taxate cu 50%, nu cu un total de 100%.

La rândul lor, cele mai importante exporturi americane către India au fost petrolul și gazele, produsele chimice și cele din industria aerospațială. Aceste sectoare ar putea fi printre cele mai vulnerabile în cazul în care India decide să introducă taxe vamale de retorsiune pe produsele americane.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
mediafax.ro
image
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025
fanatik.ro
image
Cele 100 de zile de președinte ale lui Nicușor Dan. Expert: A ales rolul de președinte coordonator, nu de unul jucător
libertatea.ro
image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Imagini bombă! Fiul secret al lui Putin, filmat pentru prima dată! Cine este mama copilului
playtech.ro
image
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut încredere, fiind de la USR“
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Superstiții pentru o toamnă bogată. Ce este bine să faci la finalul lunii august
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
1 ASTA merge cel mai bine cu titlul Portret Maruca 1901 fotografie E Prato Maria Rosetti Tescanu Cantacuzino CIMEC jpg
Maruca Cantacuzino. Mit, miraj, realitate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer