Trump dublează tarifele la importurile din India la 50%. Măsura lovește inclusiv consumatorii americani

Președintele Donald Trump a dublat tarifele pentru importurile din India la 50%, o măsură care ar putea pune în pericol relațiile cu unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii și ar putea crește prețurile pentru consumatori, transmite CNN.

Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce Trump a introdus o taxă vamală de bază de 25% pentru bunurile indiene. Astfel, tarifele aplicate Indiei – a cincea economie a lumii – se numără acum printre cele mai ridicate impuse de Statele Unite la nivel global.

Trump a explicat anterior că noile taxe urmăresc să pedepsească India pentru importurile de petrol rusesc și pentru contribuția indirectă la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Liderul american a avut recent întâlniri separate atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu cel ucrainean Volodimir Zelenski, încercând să intermedieze o înțelegere care să pună capăt conflictului, însă negocierile au rămas blocate.

Tarifele lui Trump lovesc firmele și consumatorii americani

Companiile americane și, tot mai recent, consumatorii resimt deja creșterea prețurilor provocată de campania de tarife a lui Trump, în timp ce piața muncii dă semne de slăbiciune. Noile taxe pe produsele indiene ar putea agrava ambele efecte.

New Delhi a semnalat că va răspunde la tarifele lui Trump încă de la începutul acestei luni, când președintele american a anunțat intenția de a impune ceea ce a numit „sancțiuni secundare”.

India acuză administrația Trump că penalizează în mod nedrept țara, subliniind că alte state care importă petrol din Rusia nu sunt supuse unor astfel de tarife. China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, plătește în prezent un tarif minim de 30%. Trump a avertizat, totuși, că și alte state care achiziționează petrol din Rusia ar putea fi vizate de taxe mai mari în viitor.

De ce este importantă India

Deficitul comercial dintre SUA și India s-a adâncit semnificativ în ultimul deceniu, în timp ce ambele state și-au dublat aproape schimburile comerciale.

Anul trecut, Statele Unite au importat bunuri din India în valoare de 87 de miliarde de dolari, comparativ cu exporturi americane de aproximativ 42 de miliarde de dolari către India, potrivit datelor Departamentului Comerțului. Odată cu majorarea tarifelor pe China în primul mandat și din nou anul acesta, afacerile americane au fost stimulate să caute alternative de producție, India fiind una dintre principalele destinații.

Printre cele mai importante importuri americane din India s-au numărat medicamentele, echipamentele de comunicații – precum smartphone-urile – și îmbrăcămintea. Smartphone-urile, însă, sunt exceptate de la așa-numitele tarife „reciproce”, care includ și taxa de 50% pe bunurile indiene.

Ca și în cazul altor tarife specifice pe țări impuse de Trump, taxele sectoriale – precum cea de 50% aplicată pe toate produsele din oțel și aluminiu – nu se cumulează. Astfel, produsele din oțel și aluminiu provenite din India vor fi taxate cu 50%, nu cu un total de 100%.

La rândul lor, cele mai importante exporturi americane către India au fost petrolul și gazele, produsele chimice și cele din industria aerospațială. Aceste sectoare ar putea fi printre cele mai vulnerabile în cazul în care India decide să introducă taxe vamale de retorsiune pe produsele americane.