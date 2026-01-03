Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro

O sursă din cadrul guvernului venezuelean, aflată sub coordonarea CIA, a monitorizat poziția președintelui Nicolás Maduro în zilele și momentele premergătoare capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea.

Informațiile furnizate de aceasta, combinate cu date colectate de o flotă de drone stealth, au permis agenției americane să urmărească aproape constant mișcările liderului venezuelean, oferind detalii esențiale pentru planificarea atentă a raidului. Sursele au precizat că CIA a activat și o echipă de ofițeri clandestini aflați pe teren în Venezuela, încă din luna august, care au studiat „tiparele de viață” și deplasările lui Maduro.

Momentul recrutării sursei din Venezuela nu a fost făcut public, însă foști oficiali americani susțin că recompensa de 50 de milioane de dolari oferită pentru informații ce ar conduce la capturarea președintelui a fost un factor important. Directorul CIA, John Ratcliffe, promisese încă de anul trecut să conducă o agenție mai agresivă, capabilă să desfășoare operațiuni clandestine pentru a colecta informații și a susține politica externă a SUA. În acest context, președintele Donald Trump a autorizat agenția să ia măsuri mai ferme în Venezuela și, în noiembrie, a aprobat pregătirea mai multor operațiuni în această țară.

În finalul lunii decembrie, CIA a folosit o dronă înarmată pentru un atac asupra unui doc folosit, potrivit oficialilor americani, de o rețea de traficanți venezueleni pentru încărcarea drogurilor pe vase. Operațiunea care a dus la capturarea lui Maduro a fost rezultatul unei colaborări strânse între CIA și forțele militare, implicând „luni de planificare minuțioasă”, potrivit unor surse. Analiza mișcărilor președintelui a fost precisă încă de la începutul planificării, conform unui oficial american de rang înalt.

Deși CIA a avut un rol crucial în planificare și colectarea de informații, misiunea a fost executată de forțele speciale ale armatei americane, fiind o operațiune de aplicare a legii și nu una desfășurată sub autoritatea directă a agenției.

Capturarea lui Maduro de Delta Force: raid nocturn spectaculos

Președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de unitatea ultra-secretă Delta Force a armatei SUA într-un raid nocturn desfășurat pe proprietatea lor puternic securizată. Operațiunea, derulată în primele ore ale dimineții de sâmbătă, nu a provocat victime americane, potrivit CNN. Cuplul a fost extras cu elicopterul din Caracas, după ce poziția lor fusese monitorizată de sursele CIA, iar ordinul de capturare fusese dat de președintele Trump cu două zile înainte.

Trump susține că Maduro și colaboratorii săi au conspirat pentru a inunda SUA cu droguri ilegale și că acum vor fi judecați pe teritoriul american pentru traficul de droguri și arme. Liderul venezuelean fusese deja inculpat în 2020 pentru import de cocaină în SUA.

În timp ce captura a avut loc, unii dintre colaboratorii apropiați lui Maduro au cerut dovezi că președintele este în viață, temându-se că acesta ar fi putut fi ucis în timpul raidului. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a afirmat că „persoane nevinovate” au fost rănite grav, fără a oferi detalii suplimentare.

Delta Force: unitatea de elită a SUA care a executat misiunea

Delta Force, oficial denumită 1st Special Forces Operational Detachment–Delta, este una dintre cele mai elite unități militare ale SUA. Membrii săi, ale căror identități rămân secrete, sunt antrenați să execute cele mai periculoase misiuni pentru armata americană, de la operațiuni anti-teroriste până la protecția liderilor SUA în zone de conflict.

Unitatea, fondată de colonelul Charles Beckwith și inspirată de Regimentul 22 SAS al armatei britanice, a devenit renumită pentru misiuni precum raidul din 2019 asupra liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Delta Force este structurată pe șapte escadroane, fiecare alcătuit din trei trupe: două pentru asalt și una pentru recunoaștere și lunetism. Staționată la Fort Bragg, Carolina de Nord, unitatea operează sub Comandamentul Operațiunilor Speciale Conjuncte (JSOC) și este administrată de US Army Special Operations Command.