search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro

0
0
Publicat:

O sursă din cadrul guvernului venezuelean, aflată sub coordonarea CIA, a monitorizat poziția președintelui Nicolás Maduro în zilele și momentele premergătoare capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea.

Nicolas Maduro, capturat de forțele special americane/FOTO:AFP
Nicolas Maduro, capturat de forțele special americane/FOTO:AFP

Informațiile furnizate de aceasta, combinate cu date colectate de o flotă de drone stealth, au permis agenției americane să urmărească aproape constant mișcările liderului venezuelean, oferind detalii esențiale pentru planificarea atentă a raidului. Sursele au precizat că CIA a activat și o echipă de ofițeri clandestini aflați pe teren în Venezuela, încă din luna august, care au studiat „tiparele de viață” și deplasările lui Maduro.

Momentul recrutării sursei din Venezuela nu a fost făcut public, însă foști oficiali americani susțin că recompensa de 50 de milioane de dolari oferită pentru informații ce ar conduce la capturarea președintelui a fost un factor important. Directorul CIA, John Ratcliffe, promisese încă de anul trecut să conducă o agenție mai agresivă, capabilă să desfășoare operațiuni clandestine pentru a colecta informații și a susține politica externă a SUA. În acest context, președintele Donald Trump a autorizat agenția să ia măsuri mai ferme în Venezuela și, în noiembrie, a aprobat pregătirea mai multor operațiuni în această țară.

În finalul lunii decembrie, CIA a folosit o dronă înarmată pentru un atac asupra unui doc folosit, potrivit oficialilor americani, de o rețea de traficanți venezueleni pentru încărcarea drogurilor pe vase. Operațiunea care a dus la capturarea lui Maduro a fost rezultatul unei colaborări strânse între CIA și forțele militare, implicând „luni de planificare minuțioasă”, potrivit unor surse. Analiza mișcărilor președintelui a fost precisă încă de la începutul planificării, conform unui oficial american de rang înalt.

Deși CIA a avut un rol crucial în planificare și colectarea de informații, misiunea a fost executată de forțele speciale ale armatei americane, fiind o operațiune de aplicare a legii și nu una desfășurată sub autoritatea directă a agenției.

Capturarea lui Maduro de Delta Force: raid nocturn spectaculos

Președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de unitatea ultra-secretă Delta Force a armatei SUA într-un raid nocturn desfășurat pe proprietatea lor puternic securizată. Operațiunea, derulată în primele ore ale dimineții de sâmbătă, nu a provocat victime americane, potrivit CNN. Cuplul a fost extras cu elicopterul din Caracas, după ce poziția lor fusese monitorizată de sursele CIA, iar ordinul de capturare fusese dat de președintele Trump cu două zile înainte.

Trump susține că Maduro și colaboratorii săi au conspirat pentru a inunda SUA cu droguri ilegale și că acum vor fi judecați pe teritoriul american pentru traficul de droguri și arme. Liderul venezuelean fusese deja inculpat în 2020 pentru import de cocaină în SUA.

În timp ce captura a avut loc, unii dintre colaboratorii apropiați lui Maduro au cerut dovezi că președintele este în viață, temându-se că acesta ar fi putut fi ucis în timpul raidului. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a afirmat că „persoane nevinovate” au fost rănite grav, fără a oferi detalii suplimentare.

Delta Force: unitatea de elită a SUA care a executat misiunea

Delta Force, oficial denumită 1st Special Forces Operational Detachment–Delta, este una dintre cele mai elite unități militare ale SUA. Membrii săi, ale căror identități rămân secrete, sunt antrenați să execute cele mai periculoase misiuni pentru armata americană, de la operațiuni anti-teroriste până la protecția liderilor SUA în zone de conflict.

Unitatea, fondată de colonelul Charles Beckwith și inspirată de Regimentul 22 SAS al armatei britanice, a devenit renumită pentru misiuni precum raidul din 2019 asupra liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Delta Force este structurată pe șapte escadroane, fiecare alcătuit din trei trupe: două pentru asalt și una pentru recunoaștere și lunetism. Staționată la Fort Bragg, Carolina de Nord, unitatea operează sub Comandamentul Operațiunilor Speciale Conjuncte (JSOC) și este administrată de US Army Special Operations Command.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
cancan.ro
image
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Bobotează și Sfântul Ion 2026. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Luna Plină din 3 ianuarie 2026 în Rac. Ce aduce acest tranzit astrologic pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?