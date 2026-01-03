search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză China nu va ceda teren Statelor Unite în America Latină

0
0
Publicat:

China își consolidează prezența în America Latină, semnalând că nu intenționează să se retragă dintr-o regiune considerată de Washington drept parte a propriei sfere de influență. Mișcarea vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să reafirme dominația Statelor Unite în emisfera vestică.

Conflict SUA-China FOTO Shutterstock

În strategia sa de securitate națională publicată în decembrie, administrația americană promite să „restabilească preeminența SUA în emisfera vestică” și să „blocheze competitorii din afara emisferei”. Deși China nu este menționată explicit, referirea este larg interpretată ca vizând Beijingul.

La mai puțin de o săptămână după publicarea documentului american, China a lansat discret un nou document de politică privind America Latină și Caraibele — primul de acest tip din aproape un deceniu. Analiștii spun că textul anticipează o intensificare a rivalității strategice dintre cele două mari puteri în regiune, scrie The Wall Street Journal.

„China a fost întotdeauna solidară, la bine și la greu, cu Sudul Global, inclusiv cu America Latină și Caraibele”, se afirmă în documentul de 6.700 de cuvinte. Textul face referire la o „schimbare semnificativă a echilibrului de putere la nivel internațional”, o formulare frecvent utilizată de președintele Xi Jinping pentru a sugera declinul dominației globale a Statelor Unite.

O competiție strategică emergentă

Beijingul urmărește îndeaproape fiecare inițiativă majoră a președintelui Donald Trump în America Latină — de la presiunile exercitate asupra regimului venezuelean până la încercările de reafirmare a influenței americane asupra Canalului Panama. Pentru China, regiunea reprezintă un contrapunct la ceea ce consideră a fi încercuirea sa strategică de către alianțele militare conduse de SUA în Asia.

„Competiția dintre marile puteri în America Latină abia a început”, arată o analiză realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington.

Potrivit think tank-ului, strategia Chinei urmărește extinderea relațiilor diplomatice și economice și poziționarea Beijingului ca alternativă viabilă la Washington. China și-a sporit influența politică prin investiții masive în infrastructură, acces la resurse strategice — inclusiv minerale critice și energie — și printr-o diplomație activă la nivel local.

În prezent, 24 de state din regiune au aderat la Inițiativa „Belt and Road”, față de niciunul înainte de 2017. De asemenea, China a devenit principalul partener comercial pentru mai multe economii latino-americane. „Strategia Chinei este, în esență, să nu cedeze niciun centimetru”, spune Ryan Berg, coautor al analizei CSIS.

Venezuela, un test al limitelor

Presiunile Washingtonului asupra regimului lui Nicolás Maduro din Venezuela reprezintă un test important pentru Beijing, care descrie relația cu Caracas drept un „parteneriat strategic în orice condiții”. China a condamnat drept „hegemonie ilegală” și „intimidare unilaterală” consolidarea prezenței militare americane în jurul Venezuelei, inclusiv interceptarea unor petroliere suspectate că ocolesc sancțiunile.

Citește și: Planurile nucleare ale Chinei pentru 2026: între modernizare și opacitate

La o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU din 23 decembrie, reprezentantul adjunct al Chinei, Sun Lei, a criticat dur Statele Unite, afirmând că Beijingul se opune oricărei acțiuni care „încalcă suveranitatea și securitatea altor state”.

Totuși, majoritatea sprijinului Chinei pentru Venezuela și alte guverne vizate de administrația Trump rămâne la nivel declarativ. Analiștii nu se așteaptă ca Beijingul să întreprindă acțiuni care ar putea duce la o confruntare militară directă cu SUA.

Chiar și așa, China a atras atenția recent prin difuzarea, la televiziunea de stat, a unei simulări de exerciții militare în emisfera vestică, care arătau forțe chineze confruntându-se cu nave și avioane „adverse” în apropiere de Cuba și Mexic. Oficial, exercițiile au fost prezentate drept demonstrații tehnologice, dar mesajul strategic nu a trecut neobservat.

Influență dincolo de economie

Washingtonul este tot mai atent la eforturile Chinei de a crea o rețea globală de puncte logistice strategice, inclusiv în porturi care ar putea sprijini operațiuni militare. Un raport recent al Pentagonului menționează Cuba drept singura țară din Americi unde China ar fi analizat posibilitatea unei baze militare.

În paralel, Beijingul își extinde influența prin instrumente de „soft power”, inclusiv cooperare tehnologică și programe spațiale.

Administrația Trump, la rândul său, încearcă să limiteze exporturile de tehnologie americană către China, menținând în același timp relații comerciale în domenii precum agricultura și mineralele rare. Casa Albă afirmă că acționează rapid pentru a „restabili forța Americii acasă și în lume”.

Panama și miza Taiwanului

Panama a devenit un exemplu clar al rivalității sino-americane. După ce Trump a susținut că Beijingul exercită o influență excesivă asupra Canalului Panama, autoritățile panameze au anunțat retragerea din Inițiativa Belt and Road, iar președintele țării a lipsit de la un summit regional organizat de China.

În centrul documentului chinez se află însă o altă prioritate: reducerea numărului de state latino-americane care mai recunosc Taiwanul. Șapte dintre cele 12 guverne care mențin relații diplomatice cu Taipei se află în regiune. China oferă beneficii nedefinite țărilor care acceptă politica „O singură Chină”, iar mai multe au făcut deja acest pas în ultimii ani.

Cu toate acestea, evoluțiile politice din state precum Honduras arată că influența Beijingului nu este garantată.

Deși strategia de securitate a SUA nu menționează direct China, referirile la „capcane ale datoriei”, „spionaj” și „riscuri cibernetice” sunt văzute ca aluzii clare la rolul Beijingului în regiune.

În acest context, spun analiștii, China încearcă să se prezinte drept o alternativă mai puțin intruzivă decât o Americă ce pare să reînvie doctrina Monroe — o abordare care, paradoxal, ar putea consolida mesajul Beijingului în America Latină, susțin anliștii consultați de WSJ.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
digi24.ro
image
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trump anunță că SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro
gandul.ro
image
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
cancan.ro
image
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Bobotează și Sfântul Ion 2026. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Când loveşte „iarna secolului” Bucureştiul!
romaniatv.net
image
Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat. Unde va fi dus președintele venezuelean
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?