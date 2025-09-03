search
Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, în faţa presei, că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

În declarația care l-a vizat pe Putin, Trump s-a referit la o viitoare discuție cu Zelenski FOTO AFP

„El (Putin) ştie care este poziţia mea (...) În funcţie de decizia pe care o va lua, voi fi mulţumit sau nemulţumit, iar dacă noi nu vom fi mulţumiţi, atunci ceva se va întâmpla", a indicat Trump, ale cărui eforturi de mediere între Rusia şi Ucraina nu au dat rezultate până în prezent, potrivit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Preşedintele american a adăugat:

„Voi vorbi cu el în zilele următoare şi voi şti exact ce se întâmplă”.

Ulterior, Casa Albă a precizat că, în această afirmaţie, Trump s-a referit la o discuţie pe care o va avea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, nu cu Putin.

Pe 22 august, Donald Trump a spus că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive" Rusiei sau dacă, pur şi simplu, va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră".

Președintele american a ameninţat apoi din nou Rusia cu sancţiuni constând în taxe vamale, adăugând însă că „nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, după ce i-a reproşat acestuia din urmă lipsa de flexibilitate.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

Amintim că preşedintele american Donald Trump încearcă să forţeze o întâlnire directă între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski pentru a pune capăt războiulu

Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de omologul său american Donald Trump dacă liderul de la Kremlin refuză o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron.     

SUA

