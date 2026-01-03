Tânăr român, găsit mort în Germania în prima zi a noului an, după ce a fost dat dispărut de familie. Avea un fetiţă de doi ani

Un tânăr român de 22 de ani, plecat la muncă în Germania, a fost găsit mort în prima zi a anului, după ce fusese dat dispărut de familie, care nu l-a mai putut contacta din 28 decembrie.

Tragedie într-o familie din comuna Ploscuțeni, județul Vrancea, la începutul anului 2026. Nelu-Iulian Logofeteasa, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit decedat în Germania, după ce din 28 decembrie familia nu mai reușise să ia legătura cu el.

Tânărul plecase pe 27 decembrie spre localitatea Aukrug, pentru a lucra ca șofer de curierat la firma Tapkan Logistics GmbH, parteneră Amazon, în zona Hamburg. Deși familia îl sfătuise să rămână acasă până după Revelion, Nelu-Iulian a ales să plece, temându-se că va pierde salariul sau locul de muncă.

„Cât a fost acasă, tot a primit mesaje de la patron să nu lipsească de pe 29 de la muncă…”, a povestit tatăl său, Daniel Logofeteasa, pentru Ziarul de Vrancea.

Într-o postare emoționantă pe Facebook, tatăl a scris: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag! A murit!”.

Pe 31 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a emis un apel de tip „L-ați văzut?”, după ce Nelu-Iulian a fost dat dispărut de familia sa, îngrijorată că nu l-a mai putut contacta.

Tragedia este cu atât mai mare cu cât tânărul de 22 de ani a lăsat în urmă o fetiță de doar doi ani.

Familia a precizat că nu poate oferi detalii suplimentare despre moartea tânărului până la finalizarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauzele decesului.