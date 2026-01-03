Diana Șocoacă, solicitare către Trump privind „eliberarea de îndată” a lui Nicolás Maduro

Partidul S.O.S. România, prin președinte Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela și să aleagă „calea păcii și a diplomației”, în contextul operațiunilor militare declanșate de SUA.

SOS afirmă prin vocea liderului Diana Șosoacă că se delimitează „total” de orice politică de invadare sau ocupare a unui stat suveran și susține că acțiunile militare reprezintă o „încălcare gravă” a suveranității Venezuelei, a dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU. S.O.S. România subliniază că America Latină a fost declarată „zonă a păcii” și că Venezuela are dreptul „să-și decidă singură viitorul, fără ingerințe externe”, scrie Mediafax.

Partidul cere explicit administrației Donald Trump „eliberarea de îndată” a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției acestuia, precum și repatrierea lor în Venezuela, pe care o descrie drept statul pe care Maduro „îl reprezintă în mod legitim”. S.O.S. România avertizează că precedentul „capturării liderilor politici prin operațiuni armate” ar pune în pericol stabilitatea globală și ar deschide drumul unei lumi conduse „prin forță, nu prin drept”.

În același mesaj, formațiunea afirmă că nicio putere nu ar trebui să își aroge rolul de „jandarm internațional” și avertizează asupra riscului unei „spirale a violenței” care ar putea conduce la un al Treilea Război Mondial.

Totodată, partidul invocă o „nouă arhitectură globală” și susține că statele BRICS devin „un pol de stabilitate și cooperare economică alternativă”.

Șoșoacă a participat anul trecut la învestirea lui Maduro, nerecunoscut la nivel european

Diana Șoșoacă, europarlamentar român, a participat la ceremonia de investire a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, alături de colegii săi din partidul S.O.S. România. Maduro a fost capturat, sâmbătă, alături de soția sa, de Statele Unite.

Europarlamentara a refuzat să spună cine i-a plătit excursia, afirmând că a fost invitată. Parlamentul European a transmis că Șoșoacă nu a mers în delegație oficială

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.â

Cei doi au fost reținuți în timpul nopții, în timp ce dormeau, au declarat sursele. Operațiunea a fost realizată de unitatea de elită Delta Force a armatei americane și nu s-a soldat cu victime în rândul forțelor SUA, potrivit unui oficial american.