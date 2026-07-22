Elon Musk a anunțat că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va realiza până la sfârșitul anului un lungmetraj inspirat din „Odiseea” lui Homer, despre care susține că va fi „istoric corect” și fidel operei originale. Declarația vine la doar câteva zile după succesul uriaș al filmului „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan, pe care miliardarul l-a criticat în repetate rânduri din cauza alegerii distribuției.

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va realiza un film de lungmetraj al Odiseei, care va fi istoric corect și fidel artei lui Homer”, a scris Musk pe platforma X.

Mesajul a fost însoțit de un videoclip de aproximativ trei minute, publicat de un utilizator al platformei, care susține că imaginile au fost generate cu Grok Imagine și prezintă o scenă între Ulise și nimfa Calypso.

În ultimele luni, Elon Musk a criticat în mod repetat adaptarea lui Christopher Nolan, acuzând regizorul că a făcut alegeri de distribuție motivate de dorința de a câștiga premii, notează The Guardian.

Musk a redistribuit pe X mesaje critice la adresa distribuției, vizând în special alegerea actriței Lupita Nyong'o pentru rolurile Elenei din Troia și Clitemnestra și a actorului Elliot Page pentru rolul lui Sinon. La acea vreme, miliardarul a susținut că Nolan „și-a pierdut integritatea” și că urmărește doar recompensele din industrie.

În pofida criticilor, „The Odyssey” a avut un debut puternic în cinematografe, încasând 264 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend și obținând un scor de 97% din partea publicului pe platforma Rotten Tomatoes.

Lupita Nyong'o a răspuns anterior criticilor, afirmând că distribuția „reflectă lumea în care trăim” și că nu consideră necesar să își apere prezența în film.

La rândul său, Christopher Nolan a minimalizat controversele, spunând că astfel de reacții „fac parte din joc” și că dezbaterile dinaintea lansării sunt irelevante, deoarece „nimeni dintre cei care le poartă nu a văzut încă filmul”.

Regizorul s-a declarat, de asemenea, sceptic în privința rolului inteligenței artificiale în cinematografie.

„Ideea că inteligența artificială poate înlocui complet oamenii și creativitatea umană este, pentru mine, o absurditate”, a spus Nolan, adăugând că tehnologia a fost adoptată cu entuziasm de investitori și companiile din domeniu, însă publicul rămâne rezervat în privința utilizării ei în creația artistică.