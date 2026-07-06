Trump recunoaște că i-a cerut șefului FIFA să revizuiască eliminarea lui Balogun: „Nu am crezut că a fost fault”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că i-a cerut președintelui FIFA, Gianni Infantino, să fie reanalizată decizia prin care atacantul naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, a primit cartonaș roșu și o suspendare de un meci, relatează CNN.

Declarațiile au fost făcute după ce FIFA a anunțat că Balogun va putea evolua în partida din optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Belgiei, decizie care a stârnit controverse și întrebări privind independența forului internațional.

„Tot ce am făcut a fost să cer o revizuire. Nu am spus: «Trebuie să faceți asta». Nu am crezut că a fost fault”, a declarat Trump din Biroul Oval.

Președintele SUA a susținut că incidentul a fost rezultatul unei ciocniri între doi jucători care alergau spre minge.

„Nu a făcut nimic greșit”, a spus Trump despre Balogun, adăugând că nu i-a impus lui Infantino ce decizie să ia și că hotărârea finală a aparținut unei comisii independente.

Trump a pus sub semnul întrebării și prestația arbitrului, afirmând că acesta este „puțin suspect” și sugerând jurnaliștilor să îi verifice trecutul.

Belgia contestă decizia FIFA

Incidentul care a dus la eliminarea lui Balogun s-a produs în timpul meciului disputat miercuri. Inițial, arbitrul nu a sancționat faza, însă, după intervenția arbitrajului video și analizarea reluărilor, i-a acordat atacantului cartonaș roșu pentru „fault grav”.

Decizia a generat dezbateri privind corectitudinea procedurii urmate și severitatea sancțiunii.

Federația Belgiană de Fotbal a anunțat luni că a contestat decizia FIFA de a-i permite lui Balogun să joace în partida cu Belgia, susținând că nu a primit nicio explicație oficială privind schimbarea hotărârii.