UEFA critică decizia FIFA de a anula sancțiunea în cazul americanului Folarin Balogun

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a anunțat printr-un comunicat laconic că penalizarea aplicată lui Balogun a fost suspendată și jucătorul va putea juca împotriva Belgiei. Iar această decizie a stârnit un val de indignare.

O reacție a venit din partea Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA), care a a precizat că FIFA a „încălcat o linie roșie”, condamnând o decizie calificată drept „fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”.

În comunicatul emis de forul european se spne că „fotbalul, ca orice alt sport, se bazează pe reguli care constituie fundamentul unei competiții corecte, oneste și transparente. Uneori, regulile sunt susceptibile de interpretare. În acest caz, însă, situația este diferită”.

UEFA nu a făcut nicio referire la convorbirea telefonică dintre președintele SUA, Donald Trump, și șeful FIFA, Gianni Infantino, un apel confirmat de două surse apropiate situației, concentrându-se asupra conținutului propriu-zis al regulamentului. „Suspendarea automată de cel puțin un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o chestiune lăsată la latitudinea organismelor de conducere și nici nu necesită o decizie a unei autorități competente pentru a fi aplicată”.

În viziunea UEFA, suspendarea minimă pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei reprezintă „un principiu consacrat în regulament, care nu permite nicio excepție, mai ales în plin turneu, în condițiile în care și alți jucători s-au confruntat cu aceeași situație. Atunci când securitatea juridică a regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le vegheze respectarea, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiției este subminată. Mai mult, o astfel de decizie creează un precedent pentru turneul în desfășurare, în cadrul căruia situații similare vor trebui, de acum înainte, tratate în mod identic, în detrimentul competiției”, a concluzionat forul european.

Sepp Blatter se întreabă încotro se îndreaptă FIFA

O reacție a avut și fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, care și-a exprimat surprinderea față de decizia forului fotbalistic mondial de a anula cartonașul roșu primit de jucătorul american Folarin Balogun: „Cartonașele roșii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate pe baza regulamentelor, a probelor și a deciziilor unor organisme independente”, a scris pe contul de X fostul oficial elvețian în vârstă de 90 de ani.

Blatter a continuat: „Dacă un președinte al SUA intervine pe lângă președintele FIFA, iar un jucător primește brusc drept de joc înaintea unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, întrebarea devine inevitabilă: Quo vadis (încotro te îndrepți), FIFA? Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică”, a concluzionat Sepp Blatter, adăugând hashtag-urile #GianniInfantino și #DonaldTrump pentru a evita orice ambiguitate.

Forțat să demisioneze în 2015, în mijlocul unui val de scandaluri, Blatter nu și-a ascuns niciodată cuvintele în ceea ce privește succesorul său. În februarie anul trecut, el a deplâns în cotidianul german „Bild” că FIFA este „o dictatură” care „se reduce la președintele său”.

De asemenea, elvețianul s-a referit și la ediția din acest an a CM de fotbal afirmând că „Trump va orchestra o cascadorie publicitară” în jurul Cupei Mondiale din 2026 și „pentru asta, are nevoie de noul său prieten, președintele FIFA, Gianni Infantino”, după care a scris că termenul „complice” ar fi unul mai potrivit decât „prieten”.

Și Klopp a comentat fără menajamente decizia FIFA

Și Jurgen Klopp a comentat în termeni duri decizia forului mondial de a anula cartonașul roșu văzut de Folarin Balogun. „Acesta este jocul nostru, nu al lor”, a spus Jurgen Klopp la MagentaTV. Apoi fostul antrenor de la Liverpool s-a referit și la faptul că președintele SUA, Donald Trump, l-ar fi sunat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, pentru a-i cere să nu aplice suspendarea în cazul fotbalistului: „Dacă Trump și Infantino chiar au convenit acest lucru, este o nebunie. Pune totul sub semnul întrebării. Acești doi oameni, dintre care niciunul nu știe nimic despre fotbal, nu ar trebui să aibă nicio legătură cu asta. În jocul nostru, cu toții suferim din cauza deciziilor greșite. Totuși, învățăm să trăim cu ele pe măsură ce mergem mai departe. Este cartonaș roșu, nu există loc de dezbatere”, a concluzionat antrenorul german.