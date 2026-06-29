Scandal la FIFA: Eurodeputații cer anchetarea lui Infantino în cazul „premiului pentru pace” acordat lui Donald Trump

Cincizeci de membri ai Parlamentului European solicită organizației FIFA să investigheze conduita președintelui său, Gianni Infantino, pe fondul unor posibile încălcări ale regulilor de neutralitate politică ale forului.

Într-o scrisoare obținută de POLITICO, eurodeputații își exprimă sprijinul pentru o plângere depusă de ONG-ul de drepturile omului FairSquare, prin care se solicită Comisiei de etică a FIFA să analizeze „decizia de a introduce un premiu anual FIFA pentru pace și apoi de a-l acorda președintelui Trump”.

„Campionatul Mondial ar trebui să unească lumea”, a declarat eurodeputatul Barry Andrews, care a redactat scrisoarea. „Când președintele FIFA favorizează un președinte în detrimentul altuia, acest lucru aduce discredit atât FIFA, cât și întregului turneu.”

„Cu ochii lumii ațintiți asupra FIFA în această vară, organizația trebuie să răspundă plângerii de etică a FairSquare”, se arată în scrisoare. „Această plângere reprezintă o oportunitate pentru FIFA de a demonstra angajamentul său față de neutralitate politică, transparență și responsabilitate.”

Donald Trump a primit premiul inaugural pe 5 decembrie 2025, din partea lui Infantino. Plângerea inițială a FairSquare a fost depusă trei zile mai târziu. Șeful FIFA nu ar fi informat Consiliul FIFA înainte de crearea premiului, iar criticii consideră gestul o tentativă evidentă de apropiere de președintele SUA.

Eurodeputații susțin că declarațiile publice ale lui Infantino în favoarea președintelui american încalcă statutul federației, care prevede că FIFA „rămâne neutră în chestiuni politice și religioase”.

FIFA a confirmat primirea plângerii în decembrie, dar nu a răspuns încă scrisorii eurodeputaților. De asemenea, FIFA nu a oferit un răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de POLITICO.

Anterior, membri ai Parlamentului European au criticat dur decizia FIFA de a atribui Campionatul Mondial din 2034 Arabiei Saudite, o țară vizată frecvent de acuzații privind încălcări ale drepturilor omului.

La acel moment, europarlamentarii au susținut că FIFA își subminează propriile principii, acuzație respinsă ulterior de un oficial al forului.

„Cerem doar ca Comisia de etică a FIFA să investigheze în mod complet acordarea primului premiu FIFA pentru pace președintelui Trump și să se asigure că procedurile sunt respectate”, a declarat Andrews.