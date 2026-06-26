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Echipele au promis premii substanțiale, FIFA va acorda bonusuri de 655 de milioane de dolari

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Campionatul Mondial 2026
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Marile națiuni ale fotbalului au anunțat prime record în cazul unui succes la Campionatul Mondial de fotbal care se dispută în Canada, Mexic și SUA. Pe de altă parte, și FIFA va acorda bonusuri substanțiale formațiilor în funcție de locul ocupat.

În 2018, Argentina a primit de la FIFA 42 de milioane de dolari pentru titlul mondial (Foto: EPA)
În 2018, Argentina a primit de la FIFA 42 de milioane de dolari pentru titlul mondial (Foto: EPA)

Campionatul Mondial de fotbal a debutat în urmă cu aproape două săptămâni, iar iubitorii acestui sport se întreabă, desigur, câți bani vor primi jucătorii diferitelor echipe naționale în cazul câștigării trofeului pus în joc. Și, desigur, o asemenea problemă nu și-au pus-o fotbaliștii unor formații precum Insulele Capului Verde, Haiti sau Panama, care au șanse minime spre egale cu zero în a termina pe primul loc. Pe de altă parte, subiectul este unul sensibil, și nu numai în fotbal, dovadă că luna trecută participanții la turneul de tenis de la Roland Garros s-au declarat nemulțumiți de premiile încasate la această întrecere.

Cotidianul „L 'Equipe” a dezvăluit că problema primelor a declanșat tensiuni în cadrul echipei de fotbal a Franței, una dintre principalele favorite (a câștigat titlul mondial în 2018 și a disputat finala în 2022). Iar chestiunea a fost rezolvată abia înaintea plecării lotului în SUA. În sensul că în 10 iunie președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo, a acceptat propunerea jucătorilor. Și aceasta în condițiile în care forul de la Paris are nevoie de o calificare a echipei cel puțin în sferturile de finală ale CM pentru a rămâne pe linia de plutire din punct de vedere financiar. S-a anunțat că Mbape & Co. vor primi un bonus financiar după faza grupelor, suma crescând în funcție de nivelul atins în turneu. Nu s-a declarat oficial care ar fi sumele acordate, însă publicația din Hexagon a luat drept reper cei 400.000 de euro acordați fiecărui jucător în 2018, în urma triumfului din Rusia, respectiv cei 500.000 de euro acordați finaliștilor din 2022. Potrivit „LEquipe”, bonusurile de la această ediție nu vor aceste sume. Și aceasta deși s-a înregistrat o creștere a fondului de premiere al FIFA. Iar de vină pentru această stagnare ar fi cauza costurilor mai mari ridicate de participarea la competiție. Pe de altă parte, s-a subliniat că mulți dintre cei 26 de jucători vor dona o parte sau întreaga sumă organizațiilor caritabile sau alți membri ai staff-ului tehnic și administrativ care au fost excluși din negocieri.

Francezii nu vor lua prime mai mari decât în 2018, când au pierdut finala (Foto: EPAImages)
Francezii nu vor lua prime mai mari decât în 2018, când au pierdut finala (Foto: EPAImages)

Bonusuri mai mari ca la Euro 2024

Campioană europeană, câștigătoare a titlului mondial în 2010, Spania se numără printre favorite și la această ediție a CM. Mai mult decât atât, această echipă este cotată cu prima șansă (cotă 5,50), fiind urmată de Franța (6,00), Anglia (6,00), Anglia (7,00), Argentina (9,00) și Brazilia (9,00). În privința primelor pe care le-ar încasa ibericii se știe că acestea vor fi acordate dacă se atinge (cel puțin) sferturile de finală.

În acest sens, Rodri, Unai Simon și Ferran Torres, reprezentanții jucătorilor, au negociat cu președintele Federației Spaniole, Rafael Louzan, care a participat la meciul de deschidere al competiției. Din câte s-a scris, sumele discutate le-ar depăși pe cele de la Euro 2024, turneu pe care Spania l-a câștigat în Germania. Atunci, bonusurile se ridicau la 187.500 euro pentru sferturile de finală, 233.653 pentru semifinale și 291.346 pentru finală. Iar câștigarea titlului continental a dus la un total la 434.615 euro.

Spaniolilor li s-a promis cca 450.000 de dolari dacă vor cuceri titlul mondial (Foto: EPAImages)
Spaniolilor li s-a promis cca 450.000 de dolari dacă vor cuceri titlul mondial (Foto: EPAImages)

Anglia și Germania, prime record

Desigur că și Anglia își va recompensa regește jucătorii în cazul în care vor triumfa în „Lumea Noua”. Mai cu seamă că această formație așteaptă din 1966 să repete succesul la CM de fotbal. Este de precizat că pe lângă primele acordate, la turneele finale europene și mondiale, fotbaliștii din Insulă încasează circa 2.000 de lire sterline (2.318 euro) pe meci, iar suma este donată unei fundații a federației de la Londra, care redirecționează apoi fondurile către diverse organizații caritabile din țară. Cât privește primele, presa engleză a scris că Football Asociation a stabilit bonusuri financiare importante. Astfel jucătorii ar putea încasa peste 500.000 de lire sterline (580.000 de euro) fiecare dacă se câștigă trofeul. În timp ce antrenorul Thomas Tuchel s-ar alege cu câteva milioane de lire sterline.

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Nici germanii nu s-au lăsat mai prejos în privința recompenselor anunțate în cazul unui triumf al naționalei de fotbal. Astfel, directorul general al federației, Andreas Rettig, a oferit un indiciu în privința primelor: „Dacă echipa devine campioană mondială, bonusul va fi mai mare decât cel anunțat pentru ediția din 2022, din Qatar, deoarece câștigurile financiare vor fi semnificativ mai mari.” În baza acestei informații, trebuie amintit că acum patru ani germanii ar fi primit 400.000 de euro de jucător pentru un succes final... Potrivit cotidianului „Bild”, anul acesta prima maximă ar fi de 500.000 de dolari, aproximativ 430.000 de euro. Ceea ce ar reprezenta o sumă record, având în vedere că în 2014, atunci când echipa Germaniei a câștigat ultima Cupă Mondială, prima a fost de 300.000 de euro pentru fiecare fotbalist. Iar în cotidianul „L 'Equipe” s-a amintit că primii campioni mondiali la fotbal ai Germaniei, cei socotiți autori ai „Miracolului de la Berna” din 1954, au obținut câte 200 de mărci pe meci (102 euro) și încă 1.000 de mărci (511 euro) pentru victoria finală, plus un televizor, un scuter și o valiză din piele.

Cu toate că nu este printre primele echipe favorite Germania trebuie luată în calcul (Foto: EPAImage
Cu toate că nu este printre primele echipe favorite Germania trebuie luată în calcul (Foto: EPAImage

Brazilienii ar obține milionul

De o premiere substanțială ar beneficia și brazilienii, care n-au mai triumfat în competiția mondială a fotbalului din 2002. Potrivit presei din țara sud-americană, aceștia ar primi suma planificată inițial pentru 2022: câte 6,7 milioane de reali brazilieni, adică 1,25 milioane de dolari fiecare (aproximativ 1.150.000 de euro). Aceeași sumă i-ar reveni și antrenorului principal Carlo Ancelotti, în timp ce primul său secund ar obține 90% din această sumă, comparativ cu 70% cât ar lua ceilalți asistenți, respectiv 30% pentru alți membri ai staff-ului tehnic, cum ar fi preparatorul fizic. În total, Confederația Braziliană de Fotbal ar distribui un fond de premiere de 175 milioane de reali (32,7 milioane de dolari) celor 26 de jucători din lot.

O altă echipă creditată cu șanse este Belgia. Iar „diavolii roșii” vor primi câte 435.000 de euro fiecare dacă vor câștiga titlul mondial. Ceea ce reprezintă o sumă majorată dacă o comparăm cu cea promisă în 2022, și anume 445.000 de euro. Belgienii vor primi 40.000 de euro dacă vor fi eliminați în faza grupelor, respectiv între 312.000 și 370.000 în cazul în care ating semifinalele. Cotidianul „La Dernière Heure” a dezvăluit, totodată, că aceleași prime sunt anunțate și pentru Euro 2028.

În ceea ce-i privește pe americani, aceștia n-au făcut publice primele ce s-ar acorda în cazul unui succes la această Cupă Mondială. Și aceasta deși antrenorul Pochettino a declarat că obiectivul este câștigarea competiției. Jucătorilor americani nu li s-a promis o primă fixă, ei urmând a fi recompensați în funcție de performanța atinsă. Mai exact, ei vor încasa o parte din premiile totale oferite de FIFA. Cam aceeași strategie au adoptat și japonezii, care își doresc să atingă semifinalele.

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La această ediție, și echipele din Africa s-au prezentat cu obiective îndrăznețe. Astfel, pe lângă bani, componenții unor echipe de top precum Coasta de Fildeș, Maroc sau Senegal vor primi un teren sau o casă în cazul unui succes. Ceea ce n-ar reprezenta, totuși, o premieră. Cei din Senegal, de pildă, după victoria în Cupa Africii, au primit de la șeful statului Bassirou Diomaye Faye, pe lângă cele 75 de milioane de franci CFA (aproximativ 115.000 de euro), câte un teren de 1.500 de metri pătrați într-o suburbie elegantă din Dakar. În ceea ce privește Egiptul, s-a luat în calcul numai trecerea de faza grupelor, acesta fiind obiectivul inițial pentru această Cupă Mondială, ceea ce nu s-a atins la cele trei apariții anterioare.

Câți bani va acorda FIFA

După această ediție a CM de fotbal, forul mondial va aloca 655 de milioane de dolari echipelor participante în funcție de performanță. Premiile variază de la un minim de 9 milioane de dolari pentru cele eliminate în faza grupelor până la 50 de milioane de dolari pentru câștigătoarea turneului. În plus, fiecare participantă va încasa 2,5 milioane de dolari și un bonus de calificare de 10 milioane de dolari doar pentru participarea la Cupa Mondială. În total, fondurile de premiere totalizează 871 de milioane de dolari.

Iată care sunt sumele acordate: Câștigătoare titlului mondial - 50 de milioane de dolari, finalista – 33, medaliata cu bronz – 29, ocupanta locului 4 – 27, echipele eliminate în sferturi de finală (4 echipe) – 19, echipele eliminate în optimi de finală (8 formații) – 15, echipele eliminate în „16”-imi de finală (16 echipe) – 11, formații care n-au trecut de grupe (16 formații) – 9 milioane de dolari.

În privința sumelor de premiere acordate de FIFA, iată cum au evoluat acestea în perioada modernă a fotbalului: 1982 – 20 milioane de dolari (2,2 milioane de dolari pentru câștigătoare), 1986 – 26 (2,8), 1990 – 54 (3,5), 1994 – 71 (4), 1998 – 103 (6), 2002 – 134 (8), 2006 – 236 (20), 2010 – 348 (30), 2014 – 358 (35), 2018 – 400 (38) și 2022 – 440 (42).

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