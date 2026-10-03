 Cât de razna pot s-o ia lucrurile în SUA dacă Trump și echipa sa evoca posibilitatea de a face apel la armată? | adevarul.ro
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Cât de razna pot s-o ia lucrurile în SUA dacă Trump și echipa sa evoca posibilitatea de a face apel la armată?

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Problema este nespus de gravă deoarece, evident, în imediat chiar, nu privește doar Statele Unite ci poate oferi un exemplu de rezolvare a situației care să fie împrumutat, fără niciun fel de scrupule, de toate statele care vor simți că forța armelor poate și trebuie să fie folosită pentru a îndrepta situația în cazul în care rezultatele electorale nu le oferă satisfacția promisă și pentru care au investit atâta amar de bănet.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Totul  se desfășoară din ce în ce mai rapid în SUA, pe măsură ce sondajele anunță ca foarte posibilă o înfrângere istorică a lui Trump și echipei republicane în ambele camere ale Congresului. Caz în care, Trump va putea refuza decizia urnelor și va merge într-atât de departe încât să invoce Insurrection Act și să recurgă la armată?

Răspunsul a venit în etape.

Prima o constituie ordinul dat de Pete Hegsethg, Secretarul pentru Apărare, care a semnat pe 28 septembrie un memorandum care obligă U.S.Cyber Command și celelalte agenții din domeniu să-și mobilizeze capacitățile tehnologice, obiectivul oficial fiind acela de a proteja infrastructurile electorale împotriva oricăror interferențe și atacuri cibernetice din partea unor actori străini, cu referință în principal la China, Rusia și Iran.

Un semnal clar de neliniște dar, în definitiv, posibil să fie nevoie de asemenea precauții extreme – au spus analiștii – tocmai pentru ca, post factum, să nu mai fie loc pentru contestații credibile. Mai ales că, la momentul respectiv, tocmai pentru a potoli temerile legate de posibile decizii neconstituționale în acest domeniu, șeful statelor-majore reunite a explicat că, în niciun caz, soldații nu vor fi desfășurați în secțiile de vot, responsabilitatea pentru bunul mers al procesului electoral revenind, așa cum e normal, autorităților civile, locale și federale.  

Care este situația acum, exact cu o lună înaintea alegerilor din 3 noiebrie?

Dacă e să credem datele oferite de sondaje, situația politică pare deosebit de critică pentru Trump, iar republicanii se tem de o înfrângere electorală majoră tocmai din cauza scăderii istorice a nivelului de popularitate a președintelui american.

Astfel, un sindaj publicat pe 29 septembre în Wall Street Journal dă numai 37% dintre opinii ca favorabile li Trump, față de 62% deb refuz, adică cel mai scăzut nivel de popularitate al unui președinte american din 1990 încoace. În plus, 11% dintre intervievați  care au votat pentru el în 2024, spun acum că-și regretă alegerea. Un alt sondaj este realizat de CNN și a fost publicat pe 23 septembrie: nivelul de aprobare este cavsi-similar, de doar 33% și doar 13% dintre repondenți spun că Trum “a făcut om treabă bună”. Interesant este cum scade dramatic nivelul de aprobare pentru politica economică a lui Trump care ajunge acum la 27%, adică cu 22 de procente în minus față de nivelul din 2018. 

Deoarece cred că vă interesază săurmăriți ce se întâmplă an așteptatea alegerilor midterms și pentru a urmări evoluțiile zilnice, puteți s-o faceți pe Cook Political Report sau Platforma specializată de prospecțiuni politice Nate Silver.

Dar asta a fost până acum.

Adică, mai precis, până la interviul dat de Trump pentru TIME  în care Președintele SUA vorbește despre opțiunea de a invoca Insurrection Act: ‘Nu exclud nimic. Vom vedea. Sunt mulți care cred că ar trebui să-l folosesc câteodată”. Se referă la legea din 1807, încă în vigoare, care premite Președintelui ca, în anumite circumstanțe excepționale, să ordone desfășurarea armatei pe sol american pentru a restabili ordinea sau pentru a aplica legile federale.

Sigur că legea respctivă nu permite anularea rezultatelor alegerilor dar i-ar conferi luin Trump puteri enorme, mai ales că unii dintre partizanii săi invocă deja posibilitatea ca democrații, sprijiniți de agenți străini, să încerce fraudarea alegerilor din 3 noiembrie. Și așa ajungem la situația descrisă de colegii de la THE ATLANTIC, într-un material intitulat mai mult decât sugestiv “Partizanii săi îl somează pe Trump să decreteze legea marțială în perioada alegerilor midterms”. Vă rog insistent să citiți articolul respectiv care dă amănunte mai mult decât senzaționale despre o reuniune care a avut loc la Las Vegas “Storm Summit”  la începutul lunii decembrie…dacă se confirmă ce se spune colo, lucrurile devin foarte grave și privesc ceea ce ar putea fi o regândire în profunzime a principiilor după care funcționează democrația americană.

Și dacă este așa, cine i-ar împiedica pe liderii noștri să acționeze identic, apărându-și scaunele și privilegiile căci de principii nu mai poate fi vorba cam de multișor?

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