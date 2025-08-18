Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina. „Le vom oferi o protecție foarte bună”

Președintele american Donald Trump a refuzat luni să excludă posibilitatea trimiterii de soldați americani pentru a aplica un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina și a spus că va discuta angajamentul SUA față de o viitoare înțelegere cu liderii europeni.

Vorbind în Biroul Oval, alături de Zelenski, Trump a declarat reporterilor că atât Europa, cât și Statele Unite vor fi implicate în asigurarea păcii postbelice pentru Ucraina, dar a evitat să spună clar că trupele americane nu vor fi trimise pe teren pentru a menține acea pace, scrie The Independent.

„Vom lucra cu Ucraina. Vom lucra cu toată lumea și ne vom asigura că, dacă există pace, aceasta va dura pe termen lung. Este ceva de lungă durată. Nu vorbim de o pace de doi ani, ca apoi să ajungem din nou în acest haos. Ne vom asigura că totul va fi bine. Vom lucra cu Rusia. Vom lucra cu Ucraina. Ne vom asigura că funcționează. Și cred că, dacă putem ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus el.

Întrebat insistent de reporteri dacă există garanții pentru Kiev, el a afirmat că va exista „mult ajutor în privința securității” într-o înțelegere postbelică, dar a subliniat că Europa va fi „prima linie de apărare”, cu sprijin american.

Totodată, liderul american a părut să excludă o viitoare aderare a Ucrainei la NATO, reluând ideea exprimată mai devreme într-o postare pe rețelele sociale, dar a adăugat în fața presei că încă nu s-au purtat discuții oficiale pe acest subiect.

„Vom discuta astăzi, dar le vom oferi o protecție foarte bună, o securitate foarte bună”, a spus el.

Trump a adăugat că liderii europeni care urmau să se întâlnească cu el și Zelenski „gândesc la fel” în această privință.

El a mai precizat că va vorbi cu Putin după întâlnirile cu Zelenski și liderii europeni.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski are loc la aproape șase luni după ultima vizită a liderului ucrainean la Washington — o vizită în Biroul Oval care s-a încheiat brusc după ce acesta a fost rugat să plece în urma unei certe aprinse cu vicepreședintele JD Vance.