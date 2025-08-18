Alertă de raid aerian la Kiev, în timpul întâlnirii între Donald Trump și liderii europeni la Casa Albă

Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene, cu doar câteva ore înainte ca președintele Volodimir Zelenski să se întâlnească pentru discuții de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.

O alertă de raid aerian a fost declanșată la Kiev la ora 19:20. Ulterior, toate regiunile Ucrainei au intrat sub alertă, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat decolarea unui MiG-31K, în legătură cu care a fost emisă o alertă de rachetă la nivel național.

„Pericol de rachete în toată Ucraina! Decolarea unui MiG-31K a fost înregistrată”, se arată în raport, potrivit The Kyiv Independent.

Judith Gough, fost ambasador al Regatului Unit în Ucraina, susține că această acțiune arată că Putin nu vrea cu adevărat pace.

În Harkov, cel puțin 18 persoane au fost rănite și șapte au fost ucise, printre care o fetiță de 1,5 ani și un băiat de 16 ani, a raportat primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, pe 18 august. Mai multe clădiri de apartamente au fost avariate.

Alerta s-a declanșat în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și cinci lideri europeni, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte soseau la Washington DC, pentru discuţii cruciale cu președintele american Donald Trump cu privire la condițiile încheierii războiului, fără a ceda unor revendicări maximaliste din partea lui Vladimir Putin. Trump a prefațat întâlnirea cu un mesaj privind posibile concesii precum cedarea Crimeei și aderarea la NATO, în timp ce Zelenski s-a arătat încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. În același timp, el a declarat ca imposibilă, conform Constituției Ucrainei, cedarea de teritorii neocupate de Rusia.