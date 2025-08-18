search
Strategia în trei pași a SUA pentru negocierile de pace Rusia-Ucraina

Război în Ucraina
Nu vă mai gândiți la un armistițiu, președintele Donald Trump are un singur obiectiv pe termen scurt pentru diplomația sa ruso-ucraineană, spun consilierii, și anume să-i aducă pe liderii părților la aceeași masă, pentru a discuta despre pace, relatează Axios.

„Restul e preludiu”, a declarat un consilier al lui Trump pentru Axios. „Totul are menirea să ajungem la acel moment, pentru pace.”

Dezvăluirea este importantă, în contextul în care Trump a fost aspru criticat pentru că a abandonat brusc cerința unui armistițiu în urma summitului cu Putin în Alaska.

În paralel, Putin a sporit presiunea asupra Ucrainei din punct de vedere militar prin intensificarea invaziei și a atacurilor cu rachete și drone, în speranța de a ocupa mai mult teritoriu și a-și asigura o mai mare putere de influență la masa negocierilor.

În altă ordine de idei, consilierii Casei Albe susțin că întâlnirea crucială de luni dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Washington este mărturie a avântului diplomatic obținut în urma summitului cu Putin.

Un consilier al lui Trump a declarat pentru Axios: „Sunt sigur că Putin așteaptă să vadă cum va decurge ziua de luni, dar toată lumea se așteaptă, nu doar optimistul Donald Trump, ci și [trimisul special Steve] Witkoff și [secretarul de stat Marco] Rubio, ca Putin să se întâlnească” cu Zelenski.

„Există o modalitate de a face o înțelegere: să-i aducem pe cumpărător și pe vânzător în aceeași cameră, în același timp, pentru a discuta despre asta”, a spus unul dintre consilierii lui Trump familiarizați cu discuțiile. „Ceea ce încercăm aflăm este dacă ambele părți își doresc cu adevărat o înțelegere și care ar fi contururile acesteia.”

Oficialii administrației descriu un proces în trei etape:

Convingeți-l pe Putin să participe la o întâlnire bilaterală cu SUA pentru a conveni asupra unor pași către pace.

Convingeți-l pe Zelenski să discute la întâlnirea bilaterală de astăzi cu SUA pentru a conveni asupra unor pași către pace.

Convinge-i pe Putin și Zelenski să se așeze și să stabileacă toate detaliile  într-o întâlnire trilaterală în care să fie implicată și SUA. Nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla.

În Alaska, Putin a prezentat însă cerințe maximaliste atunci când a discutat despre cinci regiuni disputate ale Ucrainei, inclusiv Donețk, unde Rusia controlează în prezent aproximativ 75% din teritoriu.

Putin vrea totul - și la un moment dat acesta s-a arătat atât de inflexibil  încât Trump a fost pe punctul de a părăsi discuțiile.

„Dacă Donețk este cheia și dacă nu există nicio concesie, pur și simplu nu are rost să prelungim acest proces”, își amintește Trump că i-a spus lui Putin, potrivit unei surse. Putin ar fi dat atunci înapoi..

După summitul din Alaska, nici Putin, nici Trump nu au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu presa, care aștepta mai multe explicații din partea unui președinte american, altfel volubil.

Trump a părăsit Anchorage atât de repede încât oficialii administrației au uitat materialele summitului într-o imprimantă a hotelului, a relatat NPR. Totodată, prânzul de lucru planificat între Trump și Putin a fost anulat.

Explicațiile publice au fost lăsate în seama lui Rubio și Witkoff, duminică. Aceștia au apărut la mai multe televiziuni, insistând că un armistițiu imediat nu este fezabil - dar că s-au realizat progrese promițătoare cu Putin.

Witkoff și Rubio au precizat că Trump nu a negociat granițele teritoriale în numele Ucrainei, dar a spus că a reprezentat interesele Kievului.

Aceștia au spus că Putin, pentru prima dată, a fost de acord că SUA și aliații europeni pot oferi „garanții de securitate” pentru a opri o viitoare agresiune rusă.

„Ar fi o mișcare foarte importantă din partea președintelui dacă ar oferi angajamentul SUA față garanții de securitate”, a declarat Rubio la emisiunea „ Sunday Morning Futures ” de la Fox News. Witkoff a numit-o „o schimbare radicală”.

Întrebat dacă astfel de „garanții de securitate” ar putea include trupele americane staționate în Ucraina, un consilier al lui Trump a declarat în privat pentru Axios că da. Un altul a spus că nu este clar și că „nu vom negocia în presă”.

Rubio a declarat pentru emisiunea „ Meet The Press ” de la NBC că ambele părți vor trebui să renunțe la ceva pentru a obține pacea și „să accepte potențiale concesii sau să discute potențiale concesii fără ca acest lucru să ajungă în sfera publică și să creeze tot felul de probleme interne”.

În concluzie, Rubio a declarat duminică că războiul se înrăutățește și că doar Trump ar putea obține întâlniri cu liderii Ucrainei și Rusiei.

„20.000 de soldați ruși au fost uciși luna trecută, în iulie, în acest război”, a declarat Rubio pentru CBS. „Asta vă spune prețul pe care sunt dispuși să-l plătească... Este o mașină de tocat carne, iar [rușii] pur și simplu au mai multă carne de tun.”

