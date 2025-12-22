Are 21 de ani și conduce un imperiu financiar. Desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare

Coco Gauff, jucătoarea americană de 21 de ani, domină din nou clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri. În 2025, aceasta a strâns aproximativ 33 de milioane de dolari, performanță care îi aduce primul loc pentru al doilea an consecutiv.

Succesul financiar vine atât din tenis, cât și din afara terenului. La începutul anului, Gauff și-a lansat propria agenție de management, iar veniturile din acest sezon o plasează pe locul patru all-time în rândul sportivelor, fiind depășită doar de Naomi Osaka, Serena Williams și de propriul record stabilit în 2024.

Pe lângă premiile din competiții, Coco Gauff are parteneriate importante cu branduri globale precum New Balance, Rolex și Bose.

„N-am vrut să fiu imaginea unei mărci. Am vrut să fiu eu marca!”

În același timp, sportiva s-a implicat în proiecte de business, investind în liga feminină de baschet Unrivaled și colaborând cu studioul Religion of Sport pentru producții media.

„Pe măsură ce am crescut, nu am mai vrut să fiu doar imaginea unor mărci, ci să fiu chiar marca. Tatăl meu mi-a spus întotdeauna că acesta era planul lui pentru mine când eram mai mică și că depindea de mine dacă voiam să mă alătur sau nu. Când am împlinit 18 ani, am știut că asta era ceva pentru care voiam să lupt!”, a declarat Coco Gauff, citată de Tennis.

Coco Gauff se numără deja printre cele mai titrate jucătoare ale circuitului WTA. Americanca a adunat până acum 11 trofee la simplu și 10 la dublu. Trei dintre aceste succese sunt din categoria Grand Slam: titlul de la US Open, obținut în 2023, și cel de la Roland Garros, câștigat în 2025, la simplu, plus triumful de la Paris din 2024, la dublu, alături de Katarina Siniakova. Tot în 2024, Gauff a reușit o performanță notabilă, câștigând pentru prima dată în carieră Turneul Campioanelor.

Alte jucătoare de tenis în topul câștigurilor

Tenisul domină clasamentul sportivilor cu cele mai mari venituri realizat de Forbes, nu mai puțin de zece jucătoare regăsindu-se în Top 20.

Aryna Sabalenka, actualul lider mondial, a strâns aproximativ 30 de milioane de dolari într-un singur an, fiind urmată de Iga Swiatek, cu venituri de 25,1 milioane de dolari. Zheng Qinwen completează acest trio, cu câștiguri de 21 de milioane de dolari.

În Top 10 se mai află nume importante precum Madison Keys, proaspăta campioană de la Australian Open 2025, Naomi Osaka, Elena Rybakina, triumfătoarea Turneului Campioanelor, și Jessica Pegula. Amanda Anisimova și Jasmine Paolini completează lista, situându-se pe locurile 11 și 17.

Elena Rybakina a raportat venituri totale de 12,5 milioane de dolari, o sumă consistentă provenind din premiul obținut la Turneul Campioanelor, unde victoria i-a adus peste 5,2 milioane de dolari.