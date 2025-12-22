search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Are 21 de ani și conduce un imperiu financiar. Desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare

0
0
Publicat:

Coco Gauff, jucătoarea americană de 21 de ani, domină din nou clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri. În 2025, aceasta a strâns aproximativ 33 de milioane de dolari, performanță care îi aduce primul loc pentru al doilea an consecutiv.

Coco Gauff Foto/Instagram
Coco Gauff Foto/Instagram

Succesul financiar vine atât din tenis, cât și din afara terenului. La începutul anului, Gauff și-a lansat propria agenție de management, iar veniturile din acest sezon o plasează pe locul patru all-time în rândul sportivelor, fiind depășită doar de Naomi Osaka, Serena Williams și de propriul record stabilit în 2024.

Pe lângă premiile din competiții, Coco Gauff are parteneriate importante cu branduri globale precum New Balance, Rolex și Bose.

„N-am vrut să fiu imaginea unei mărci. Am vrut să fiu eu marca!”

În același timp, sportiva s-a implicat în proiecte de business, investind în liga feminină de baschet Unrivaled și colaborând cu studioul Religion of Sport pentru producții media.

„Pe măsură ce am crescut, nu am mai vrut să fiu doar imaginea unor mărci, ci să fiu chiar marca. Tatăl meu mi-a spus întotdeauna că acesta era planul lui pentru mine când eram mai mică și că depindea de mine dacă voiam să mă alătur sau nu. Când am împlinit 18 ani, am știut că asta era ceva pentru care voiam să lupt!, a declarat Coco Gauff, citată de Tennis.

Coco Gauff se numără deja printre cele mai titrate jucătoare ale circuitului WTA. Americanca a adunat până acum 11 trofee la simplu și 10 la dublu. Trei dintre aceste succese sunt din categoria Grand Slam: titlul de la US Open, obținut în 2023, și cel de la Roland Garros, câștigat în 2025, la simplu, plus triumful de la Paris din 2024, la dublu, alături de Katarina Siniakova. Tot în 2024, Gauff a reușit o performanță notabilă, câștigând pentru prima dată în carieră Turneul Campioanelor.

Alte jucătoare de tenis în topul câștigurilor

Tenisul domină clasamentul sportivilor cu cele mai mari venituri realizat de Forbes, nu mai puțin de zece jucătoare regăsindu-se în Top 20.

Aryna Sabalenka, actualul lider mondial, a strâns aproximativ 30 de milioane de dolari într-un singur an, fiind urmată de Iga Swiatek, cu venituri de 25,1 milioane de dolari. Zheng Qinwen completează acest trio, cu câștiguri de 21 de milioane de dolari.

În Top 10 se mai află nume importante precum Madison Keys, proaspăta campioană de la Australian Open 2025, Naomi Osaka, Elena Rybakina, triumfătoarea Turneului Campioanelor, și Jessica Pegula. Amanda Anisimova și Jasmine Paolini completează lista, situându-se pe locurile 11 și 17.

Elena Rybakina a raportat venituri totale de 12,5 milioane de dolari, o sumă consistentă provenind din premiul obținut la Turneul Campioanelor, unde victoria i-a adus peste 5,2 milioane de dolari.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
observatornews.ro
image
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Programul Poștei Române de Crăciun și Revelion 2026. Până la ce dată se mai livrează coletele
playtech.ro
image
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Ajutoare financiare pentru pensionari. Cine sunt românii care mai primesc sprijin în decembrie
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Ceaiuri pe care să le ai în casă de Crăciun. Te salvează după mesele bogate