Trump le-a transmis liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei

Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina, însă cu anumite condiții, au transmis trei surse familiare cu discuția.

Întâlnirea a avut loc miercuri, în format virtual, la inițiativa Germaniei, cu scopul de a coordona pozițiile americane și europene înaintea summitului de vineri al lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit POLITICO.

Cele trei surse — un diplomat european, un oficial britanic și o persoană informată despre discuție — au afirmat că SUA sunt dispuse să joace un anumit rol în a oferi Kievului mijloacele necesare pentru a descuraja viitoare acte de agresiune rusească, dacă se ajunge la un armistițiu. Persoana informată despre apel a precizat că Trump a spus că ar face acest angajament doar dacă efortul nu face parte din NATO.

Deschiderea lui Trump față de astfel de garanții — o cerere-cheie atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa — explică parțial optimismul prudent exprimat de oficialii europeni după discuție și înaintea întâlnirii de vineri. Trump nu a detaliat ce înțelege prin garanții de securitate și a vorbit doar despre conceptul general, a mai spus sursa.

Trump recunoaște că o garanție de securitate americană ar trebui să facă parte dintr-un acord final și vede SUA ca având un rol în acest sens, a afirmat oficialul britanic.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind deschiderea lui Trump față de implicarea SUA într-o garanție de securitate.

Indiferent de forma pe care ar lua-o garanțiile, Trump a subliniat că SUA nu vor continua să furnizeze direct arme sau trupe Ucrainei, deși va vinde arme Europei, care vor putea fi folosite de Kiev. Acest sprijin este, de asemenea, probabil să fie limitat — și cu siguranță îi va dezamăgi pe susținătorii Ucrainei, care doresc asigurări mai solide din partea SUA pentru a descuraja o nouă invazie rusească după încheierea luptelor.

Deși oficialii europeni și ucraineni simt că Trump le-a luat în considerare sfaturile și urmărește un armistițiu, aceștia rămân precauți în privința a ceea ce se va întâmpla atunci când Trump și Putin vor discuta între patru ochi.

În timp ce Europa a încercat să contureze aranjamente pentru garanții de securitate fără implicarea directă a SUA — precum formarea unei coaliții de trupe dispuse să apere un eventual acord de pace —, liderii europeni își doresc sprijin american pentru aceste demersuri.

Trump s-a opus, în cea mai mare parte a mandatului său, asistenței militare letale pentru Ucraina. Deși SUA nu trimit direct arme, recent el a permis Europei să cumpere armament american pentru a fi trimis în Ucraina — o mișcare despre care administrația sa afirmă că a crescut presiunea asupra Moscovei și l-a convins pe Putin să vină la masa negocierilor.