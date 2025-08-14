search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump le-a transmis liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate pentru Ucraina, însă cu anumite condiții, au transmis trei surse familiare cu discuția.

Trump a discutat miercuri cu liderii europeni FOTO Shutterstock
Trump a discutat miercuri cu liderii europeni FOTO Shutterstock

Întâlnirea a avut loc miercuri, în format virtual, la inițiativa Germaniei, cu scopul de a coordona pozițiile americane și europene înaintea summitului de vineri al lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit POLITICO.

Cele trei surse — un diplomat european, un oficial britanic și o persoană informată despre discuție — au afirmat că SUA sunt dispuse să joace un anumit rol în a oferi Kievului mijloacele necesare pentru a descuraja viitoare acte de agresiune rusească, dacă se ajunge la un armistițiu. Persoana informată despre apel a precizat că Trump a spus că ar face acest angajament doar dacă efortul nu face parte din NATO.

Deschiderea lui Trump față de astfel de garanții — o cerere-cheie atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa — explică parțial optimismul prudent exprimat de oficialii europeni după discuție și înaintea întâlnirii de vineri. Trump nu a detaliat ce înțelege prin garanții de securitate și a vorbit doar despre conceptul general, a mai spus sursa.

Trump recunoaște că o garanție de securitate americană ar trebui să facă parte dintr-un acord final și vede SUA ca având un rol în acest sens, a afirmat oficialul britanic.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind deschiderea lui Trump față de implicarea SUA într-o garanție de securitate.

Indiferent de forma pe care ar lua-o garanțiile, Trump a subliniat că SUA nu vor continua să furnizeze direct arme sau trupe Ucrainei, deși va vinde arme Europei, care vor putea fi folosite de Kiev. Acest sprijin este, de asemenea, probabil să fie limitat — și cu siguranță îi va dezamăgi pe susținătorii Ucrainei, care doresc asigurări mai solide din partea SUA pentru a descuraja o nouă invazie rusească după încheierea luptelor.

Deși oficialii europeni și ucraineni simt că Trump le-a luat în considerare sfaturile și urmărește un armistițiu, aceștia rămân precauți în privința a ceea ce se va întâmpla atunci când Trump și Putin vor discuta între patru ochi.

În timp ce Europa a încercat să contureze aranjamente pentru garanții de securitate fără implicarea directă a SUA — precum formarea unei coaliții de trupe dispuse să apere un eventual acord de pace —, liderii europeni își doresc sprijin american pentru aceste demersuri.

Trump s-a opus, în cea mai mare parte a mandatului său, asistenței militare letale pentru Ucraina. Deși SUA nu trimit direct arme, recent el a permis Europei să cumpere armament american pentru a fi trimis în Ucraina — o mișcare despre care administrația sa afirmă că a crescut presiunea asupra Moscovei și l-a convins pe Putin să vină la masa negocierilor.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
E gata! Rodrygo a făcut anunțul, după ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
EXCLUSIV CNAS răspunde cu poezii juridice acuzațiilor aduse de pacienții care au rămas peste noapte fără asigurare medicală
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie