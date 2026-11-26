Nu exista o fotografie mai mincinoasă decât aceasta. „Iată cei mai puternici oameni din lume”, a încercat ea să ne facă să credem, dar ceea ce este adevărat în cazul lui Donald Trump și al lui Xi Jinping nu este valabil pentru Vladimir Putin, al treilea dintre „prădătorii” din Shenzhen.

Foto: Profimedia

Căci cifrele vorbesc de la sine. Produsul intern brut al Statelor Unite s-a ridicat la 30.770 miliarde de dolari în 2025. Cel al Chinei a fost de 21.550 miliarde, dar cel al Federației Ruse este de peste șapte ori mai mic decât cel al Uniunii Europene (2.561 miliarde față de 18.796). Dotată cu rezerve imense de gaz și petrol și fiind cea mai întinsă țară din lume, Rusia se situează, la nivelul Braziliei, doar în urma Italiei.

S-ar putea obiecta că este o putere militară de prim rang și prima dintre puterile nucleare ca număr de ogive. Statisticile o confirmă, dar pe teren, în cei cinci ani de război în care a investit și a pierdut atât de mulți oameni, tancuri și mercenari străini, Rusia s-a dovedit a fi extrem de slabă, iar ogivele sale nucleare, oricât de numeroase ar fi, nu sunt mai descurajante decât cele ale Franței sau ale Regatului Unit.

A treia minciună a acestei fotografii este că, într-un moment în care Marea Britanie intenționează să revină asupra Brexitului și susține Ucraina cu aceeași fermitate ca și Uniunea, nu se pot evalua raporturile de forță internaționale fără a ține seama de apropierea în curs dintre malurile Canalului Mânecii.

Împreună, PIB-urile Uniunii și ale Marii Britanii plasează Europa înaintea Chinei, iar acest avans este și mai evident dacă luăm în calcul Canada, Norvegia, Confederația Elvețiană și țările din Balcani, state care fac din ce în ce mai mult front comun cu cele 27 de state membre.

Până în Asia și în zona Pacificului se conturează un ansamblu de democrații de putere medie care renunță să-și delege securitatea Casei Albe. Această apariție nu mai poate fi ignorată, iar a patra minciună a acestei imagini este că ar vrea să facă uitate slăbiciunile considerabile ale Statelor Unite, ale Chinei și ale Rusiei.

Mult dincolo de problemele pe care le va cauza un președinte epuizat intelectual, fizic și politic, Statele Unite pun astăzi față în față două Americi. Izolaționistă și reacționară, una dintre ele dorește să desființeze ceea ce a mai rămas din New Deal, se teme de sfârșitul predominanței albe și protestante și respinge orice idee de redistribuire și de solidaritate socială. Cealaltă dorește să rămână deschisă către lume, să-și integreze minoritățile etnice și religioase în viața politică și să promoveze sisteme de solidaritate colectivă.

Statele Unite se divizează, iar China riscă, la rândul său, tensiuni serioase dacă nu reușește să reducă șomajul în rândul tinerilor absolvenți, să absoarbă bula imobiliară, să pună capăt declinului demografic și să-și dezvolte consumul intern pentru a nu mai depinde atât de mult de exporturi, care încep să se lovească de valul de protecționism.

China pare departe de a face față acestor provocări, iar în ceea ce privește Rusia, viitorul ei este sumbru. Nu numai că Rusia se autodistruge în acest război care ar putea ajunge să pună sub semnul întrebării unitatea Federației, dar a înăbușit din fașă ansamblul slav pe care l-ar fi putut forma împreună cu Ucraina și Belarus, dacă Vladimir Putin nu ar fi închis-o în nostalgia sa absolutistă.

Și mai rămâne minciuna principală a acestei fotografii. De la Suedia până în Sicilia și de la coasta Atlanticului până la granița cu Rusia, Europa nu a cunoscut niciodată o astfel de unitate geografică și politică. Își creează o politică externă prin sprijinul acordat Ucrainei și prin rezistența față de Trump, investește în apărarea sa și se afirmă atât de bine pe scena internațională, încât trio-ul de la Shenzhen este furios că nu are mijloacele necesare pentru a o învinge. A treia și, poate, în curând a doua putere mondială, înfruntând vântul, printre recife și obstacole instituționale, marea absentă din această fotografie și-a început renașterea.