Trump laudă petrolul american în contextul fluctuațiilor globale ale prețurilor: „Cel mai bun și cel mai dulce din lume”

Președintele SUA, Donald Trump, susține că un număr „uriaș” de petroliere goale se îndreaptă în prezent spre Statele Unite pentru a încărca petrol și gaze, pe care le descrie drept cele mai bune din lume. Declarațiile vin într-un moment în care piețele energetice sunt afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Într-o postare recentă pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că SUA dețin rezerve de petrol mai mari decât următoarele două mari economii petroliere la un loc, subliniind totodată calitatea acestora.

„Un număr uriaș de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă chiar acum spre Statele Unite pentru a încărca cel mai bun și «cel mai dulce» petrol (și gaze!) din lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două mari economii petroliere la un loc – și de o calitate mai ridicată. Vă așteptăm. Timp rapid de încărcare!”, a transmis Trump.

Prețurile petrolului, afectate de conflictul din regiune

Declarațiile liderului american vin pe fondul unor fluctuații puternice ale prețurilor petrolului, generate de conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

La începutul săptămânii, prețul petrolului Brent a depășit pragul de 111 dolari pe baril, însă ulterior a scăzut brusc cu aproximativ 15%, ajungând sub 92 de dolari, după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni. Acordul prevede și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul global de petrol.

Impactul asupra economiei globale

Blocarea efectivă a traficului naval de către Iran în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere de transport energetic din lume, a dus la creșteri ale prețurilor la carburanți și alimente.

Chiar dacă prețurile petrolului au scăzut recent, acestea rămân peste nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului, pe 28 februarie, când barilul se tranzacționa în jurul valorii de 70 de dolari.

Trafic redus și tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne scăzut, deși mai multe nave, în special din China, continuă să se îndrepte spre zonă, pe fondul negocierilor de pace dintre Iran și SUA, programate la Islamabad.

În ciuda acestor mișcări, fluxul de nave este încă mult sub nivelul obișnuit. Donald Trump a criticat situația, spunând că „Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune chiar rușinoasă, cu blocarea petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Nu acesta este acordul pe care îl avem!”.

De cealaltă parte, agenția iraniană Tasnim afirmă că Iranul „a menținut condițiile actuale pentru tranzitul petrolierelor”, susținând că navele pot trece prin strâmtoare doar cu aprobarea autorităților de la Teheran.