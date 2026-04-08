Casa Albă: Reînchiderea Strâmtorii Ormuzu este „inacceptabilă”. Washingtonul acuză Teheranul de mesaj duplicitar

Casa Albă a transmis miercuri un avertisment după ce agenția iraniană Fars a anunțat că Teheranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol. Administrația americană a calificat măsura drept „inacceptabilă”.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a precizat că președintele Donald Trump fusese informat înaintea briefingului de presă, relatează AFP, citată de News.ro.

„Este complet inacceptabil. Încă o dată, acesta este un exemplu în care ceea ce spun în mod public nu este ceea ce spun în privat”, a declarat Leavitt.

„Am observat o creştere a traficului prin strâmtoare”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe e a afirmat că, potrivit datelor monitorizate de Statele Unite, traficul maritim prin strâmtoare a crescut miercuri, în contrast cu informațiile difuzate de presa iraniană.

„Noi am observat o creștere a traficului prin strâmtoare azi”, a declarat ea.

Agenția Fars anunțase anterior că tranzitul petrolierelelor a fost „complet întrerupt”, susținând că măsura ar fi fost luată ca reacție la un atac israelian asupra Libanului, considerat de Teheran o încălcare a armistițiului convenit cu Statele Unite:

„Această situație a intervenit după atacul israelian împotriva Libanului, care încalcă armistițiul”.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, iar orice perturbare a traficului are potențialul de a genera tensiuni majore la nivel global.