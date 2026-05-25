Un înalt ofițer britanic avertizează: Armata rusă este mult mai letală acum decât la începutul invaziei în Ucraina

Avertismentele venite din rândul înalților comandanți militari occidentali devin tot mai alarmante. Armata rusă reprezintă un „adversar formidabil” și este „semnificativ mai letală” în prezent decât în momentul în care Vladimir Putin a declanșat invazia din Ucraina, atrage atenția general-locotenentul Mike Elviss, unul dintre șefii de rang înalt ai armatei britanice.

Generalul, care conduce Corpul Aliat de Reacție Rapidă (ARRC) al NATO, se declară profund îngrijorat de faptul că opinia publică din Regatul Unit nu conștientizează amploarea reală a amenințării de la Kremlin, spre deosebire de vecinii imediați ai Rusiei. Semnalul de alarmă vine la doar o zi după ce o investigație de presă a dezvăluit că stocurile de drone ale Marii Britanii s-ar epuiza în mai puțin de o săptămână în cazul unei invazii rusești pe teritoriul NATO, scrie Daily Mail.

Potrivit generalului Elviss, deși Moscova nu este încă în poziția de a lansa o nouă incursiune militară spre vest, Alianța Nord-Atlantică nu ar fi capabilă în acest moment să reziste unui astfel de atac. Explicația rezidă în faptul că cei patru ani de război de uzură „la nivel industrial” au călit și au testat în luptă forțele lui Putin, transformându-le într-o mașinărie de război adaptabilă.

Lecțiile războiului din Ucraina și importanța AI

Corpul Aliat de Reacție Rapidă (ARRC) reprezintă una dintre cele două forțe de intervenție de urgență ale NATO, grupând la capacitate maximă 60.000 de soldați britanici, italieni, canadieni și suedezi. În urma unei restructurări majore, capacitatea militară a armatei britanice a trecut sub comanda directă a generalului Elviss, transformându-l de facto în coordonatorul forțelor de luptă terestre ale Londrei.

Pentru a răspunde noilor realități din teren, generalul a mobilizat planificatori militari în tuneluri dezafectate ale metroului londonez, simulând posturile de comandă protejate pe care Ucraina a demonstrat că sunt vitale în războiul modern. Acest tip de cartier general subteran și digitalizat este proiectat să înlocuiască structurile tradiționale logistice formate din corturi, care astăzi devin „ținte sigure pentru rachete și drone”.

„Dacă vrei să decizi și să acționezi mai rapid decât un adversar, ai nevoie de inteligență artificială în procesul de luare a deciziilor”, afirmă generalul-locotenent, subliniind importanța tehnologiei de vârf.

Flancul Estic este vigilent, restul Europei temporizează

Generalul britanic cere liderilor occidentali să ia ad litteram declarațiile publice ale Moscovei: „Vladimir Putin a râvnit mereu Kievul. A spus-o clar și a invadat. A spus același lucru și despre alte locuri. În armată, noi trebuie să planificăm mereu pentru cel mai negru scenariu.”

În timp ce state precum Suedia, Finlanda și Estonia manifestă o vigilență maximă, avertismentul generalului este că statele aflate mai departe de granițele Rusiei nu își pot permite să piardă cursa reorientării strategice după încheierea războiului din Ucraina. În plus, acesta deplânge faptul că argumentul politic în favoarea creșterii bugetelor de apărare nu a fost pe deplin asimilat de psihicul colectiv britanic, deși realitatea geopolitică de după Războiul Rece s-a schimbat radical.

Subfinanțarea cronică a apărării în Regatul Unit

Surse din cadrul Ministerului Apărării de la Londra au confirmat starea precară de echipare a soldaților britanici. În prezent, Regatul Unit alocă doar 2,6% din PIB pentru apărare, cu promisiunea laburiștilor de a atinge pragul de 3% în următorul mandat parlamentar. Prin comparație, state din prima linie, precum Polonia, alocă deja 4,48% din PIB, iar Lituania 4%.

Deși revizuirea strategică a apărării de anul trecut a subliniat caracterul iminent al amenințării ruse, planurile detaliate pentru implementarea recomandărilor de urgență menite să revitalizeze forțele armate britanice întârzie să apară, lăsând flancul vestic vulnerabil în fața unei armate ruse aflate în plină expansiune.