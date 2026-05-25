Prognoza meteo luni, 25 mai. Vreme de vară la final de mai: temperaturi de până la 30 de grade, dar și ploi de scurtă durată

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, în special în vest și nord-vest. ANM anunță maxime de până la 30 de grade, însă după-amiaza și seara pot apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Potrivit prognozei ANM, luni, 25 mai, vremea va fi mai caldă comparativ cu ziua precedentă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice vor depăși mediile multianuale specifice perioadei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul României, unde aerul cald va aduce o atmosferă apropiată de cea de vară.

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă după-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporare. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată și, izolat, descărcări electrice, în special în estul țării și în zona Carpaților Orientali, dar fenomene similare pot apărea, pe arii foarte restrânse, și în restul teritoriului.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în est, nord-est și nord-vest, precum și la munte, unde rafalele pot atinge, în general, viteze de 40–50 km/h.

Maximele zilei se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia între 8 și 18 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile pot coborî până în jurul valorii de 4 grade. De asemenea, dimineața și pe timpul nopții, pe suprafețe restrânse, se poate forma ceață.

Vremea în București

Și în Capitală vremea se va încălzi față de ziua precedentă, iar temperaturile vor depăși ușor valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară și în primele ore ale nopții sunt posibile înnorări temporare și ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa între 27 și 28 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la valori cuprinse între 14 și 17 grade.