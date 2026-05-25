Bolojan cere urgent situația celor 10.000 de proiecte PNRR: România riscă să piardă fonduri europene pentru investițiile întârziate

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni că a cerut prefecților din toată țara să solicite primăriilor informații actualizate despre proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru finalizarea unei ample analize privind stadiul implementării investițiilor europene.

Autoritățile locale trebuie să transmită date privind stadiul lucrărilor, termenele de finalizare și graficele de execuție pentru cele peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR, potrivit șefului Executivului.

„La ora 9:00 s-au organizat întâlniri în județe. Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția primăriilor un ghid și o platformă electronică pentru colectarea acestor date. (...)

Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin acest program”, a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook. Dintre acestea, peste 5.000 sunt gestionate prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației și peste 1.500 prin Ministerul Mediului.

Premierul interimar a subliniat că majoritatea proiectelor au ca beneficiari autoritățile locale și unitățile de învățământ din întreaga țară. În paralel, Guvernul continuă negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind modificările programului de finanțare.

Conform lui Bolojan, proiectele care vor rămâne finanțate prin granturi europene sunt cele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

„Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanțate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârșitul lunii august; altfel, vom pierde finanțările”, a avertizat acesta.

Pentru proiectele care nu pot fi terminate la timp, Executivul analizează posibilitatea transferării finanțării pe componenta de împrumut, fără blocarea lucrărilor aflate deja în desfășurare.

Șeful Guvernului a precizat că PNRR are un impact major asupra investițiilor din România în acest an, valoarea totală depășind 10 miliarde de euro. Investițiile vizează domenii importante precum infrastructura rutieră și feroviară, transporturile, educația, sănătatea și reabilitarea termică a blocurilor.

În cadrul unei videoconferințe cu prefecții, au fost analizate și jaloanele și reformele asumate prin PNRR. Guvernul pregătește nouă proiecte de lege, în valoare totală de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie transmise Parlamentului până la finalul săptămânii.

România continuă negocierile cu Comisia Europeană pentru ajustarea unor obiective considerate dificil de realizat. Printre problemele semnalate se află și întârzierea reformelor din sectorul feroviar, care ar putea duce la pierderea unei părți din fondurile europene alocate prin PNRR.