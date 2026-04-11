Semnale din Strâmtoarea Hormuz. Mai multe nave se îndreaptă spre zonă chiar în timpul negocierilor SUA-Iran

Mai multe nave se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz, în timp ce negocierile de pace dintre Iran și Statele Unite urmează să înceapă la Islamabad, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim.

Mai multe nave, cele mai multe din China, au tranzitat deja strâmtoarea sau se deplasează dinspre Golful Persic către această rută, conform informațiilor publicate de site-ul MarineTraffic. chiar în timpul discuţiilor care au loc sâmbătă, 11 aprilie, între Iran şi SUA,

Un vrachier chinez a trecut prin zonă în cursul nopții, după ce plecase din portul irakian Umm Qasr în urmă cu aproape o lună. În același timp, două petroliere chinezești, fiecare cu o capacitate de aproximativ 300.000 de tone și marcate ca fiind încărcate, se îndreptau sâmbătă spre strâmtoare. Ambele navigau în apropierea coastelor iraniene.

Și un transportator de gaze naturale lichefiate sub pavilion Botswana, numit Nidi, face o a doua încercare să părăsească Golful, după ce vineri dimineață s-a întors din drum.

Totuși, traficul rămâne mult sub nivelul obișnuit, reprezentând doar o mică parte din fluxul normal de aproximativ 100 de nave pe zi.

Joi, președintele american Donald Trump a declarat că „Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune chiar rușinoasă, cu blocarea petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Nu acesta este acordul pe care îl avem!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Agenția iraniană Tasnim a relatat sâmbătă, într-un material publicat de la Islamabad, că Iranul „a menținut condițiile actuale pentru tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz”, ca reacție la ceea ce Teheranul susține că sunt încălcări ale acordului de încetare a focului de către SUA, inclusiv continuarea atacurilor israeliene asupra Hezbollah în Liban.

Iranul a transmis că navele pot traversa strâmtoarea doar cu aprobarea sa.