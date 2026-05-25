search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rețelele fantomă ale Teheranului. Cum a folosit Iranul o companie din Emirate pentru a achiziționa tehnologie militară chineză

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O investigație publicată de Financial Times (FT), bazată pe documente comerciale și de transport scurse, dezvăluie cum temutul Corp al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a utilizat o rețea de furnizori cu baza în Emirate pentru a achiziționa echipamente satelitari chinezești de ultimă generație, vitale pentru programul său de drone militare.

Iranul a beneficiat sprijinul RUsiei și Chinei în timpul războiului/FOTO:X
Iranul a beneficiat sprijinul RUsiei și Chinei în timpul războiului/FOTO:X

Ironia cinică a acestei operațiuni constă în faptul că firma paravan înregistrată în Emirate furniza tehnică de comunicații exact acelei unități a forțelor armate iraniene care lansa rachete și drone asupra monarhiilor din Golf, ca răspuns la loviturile americano-israeliene.

Veriga slabă din zonele economice libere ale Emiratelor

În ciuda poziției profund ostile pe care Abu Dhabi o are astăzi față de Teheran, Emiratele au reprezentat istoric un nod financiar și un refugiu offshore pentru afacerile iraniene. Analiștii subliniază că transformarea EAU în cel mai important hub comercial regional în ultimele două decenii a venit la pachet cu o vulnerabilitate majoră: proliferarea zonelor economice libere, unde controlul asupra fluxurilor de mărfuri este mult diluat. Acest mediu lax a facilitat eludarea sancțiunilor internaționale și dezvoltarea contrabandei cu tehnologii cu dublă utilizare.

Documentele analizate de FT arată că achiziția tehnologiei chinezești militarizate s-a perfectat la finele anului 2025 prin intermediul companiei Telesun, localizată în emiratul Ras al-Khaimah. Această entitate a orchestrat transportul a circa 1,8 tone de echipamente de antene satelitari din Shanghai către Iran, tranzitând portul Jebel Ali din Dubai.

Traseul fantomă al navei Rama III și manipularea datelor GPS

Reconstituirea traseului prin date satelitari și sisteme de localizare maritimă expune tehnicile de camuflaj folosite de Teheran:

28 august: Containerul cu echipamente militare, produs la Shanghai de compania chineză StarWin (o antenă motorizată de 4,5 metri), ajunge în Dubai la bordul navei chineze Zhong Gu Yin Chuan.

23 noiembrie: Containerul este preluat din port de nava iraniană Rama III.

24-25 noiembrie: Rama III părăsește Golful Persic și transmite semnale GPS false, indicând o staționare fictivă în largul coastelor Omanului pentru a-și ascunde ruta reală.

29 noiembrie: Imaginile satelitari confirmă prezența navei în portul iranian Shahid Rajaee din Bandar Abbas – destinația finală menționată în documentele secrete.

Vama iraniană a înregistrat încărcătura de 1,8 tone repartizată în șase lăzi drept „antenă și accesorii”, destinatarul fiind compania Ertebatat Faragostar Kish (EFK). Investigația arată că EFK acționa în cadrul unui proiect pentru Saman Industrial Group – o entitate aflată sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA încă din decembrie 2023 pentru facilitarea achizițiilor de componente destinate dronelor IRGC (servomotoare, antene și alte piese critice).

Conexiuni sub sancțiuni și miza noului armistițiu

Lanțul logistic nu se oprește aici. Ca expeditor în Iran a fost utilizată firma Blue Calm Marine Services, o altă entitate sancționată de Washington în 2023 pentru sprijinirea logistica a programului de rachete al Ministerului iranian al Apărării. Mai mult, aceste dezvăluiri vin după ce FT a deconspirat luna trecută faptul că Forțele Aerospațiale ale IRGC au cumpărat în secret un satelit de la compania chineză The Earth Eye (sancționată recent de SUA), folosit pentru spionarea bazelor americane și a infrastructurii din Golf înainte de atacurile devastatoare din martie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Un important lider european își taie salariul la jumătate
mediafax.ro
image
Prețurile la energie au luat-o razna după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Analiza care arată costul real al crizei: factura de 60 de milioane de euro
fanatik.ro
image
De ce nu scad prețurile locuințelor deși România traversează o criză economică? Doi experți explică paradoxul imobiliar
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, debut cu victorie la Roland Garros! Ce o așteaptă
click.ro
image
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
cancan.ro
image
Greșeala care îi lasă fără mii de lei la pensie pe mulți pensionari. Casa de Pensii: Documentele sunt greșite
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
prosport.ro
image
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
playtech.ro
image
Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Marta Kostyuk a arătat o fotografie pe telefon la conferința de la Roland Garros: ”Asta am primit dimineață, la 08:00”
digisport.ro
image
FCSB abia a învins Botoșani și merge la finala cu Dinamo pentru cupe europene
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Avertisment privind veniturile seniorilor: Sistemul public de pensii nu va mai fi capabil să facă față plăților de pensii
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
click.ro
image
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în Bologna. Fanii au reacționat imediat: „Arăți perfect de când ai slăbit”
click.ro
image
Româncele au făcut parada modei, pe covorul roșu, la Cannes 2026! Designerul Florin Burescu o laudă pe Andreea Esca: „Cea mai bună apariție!”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare