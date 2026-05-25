Rețelele fantomă ale Teheranului. Cum a folosit Iranul o companie din Emirate pentru a achiziționa tehnologie militară chineză

O investigație publicată de Financial Times (FT), bazată pe documente comerciale și de transport scurse, dezvăluie cum temutul Corp al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a utilizat o rețea de furnizori cu baza în Emirate pentru a achiziționa echipamente satelitari chinezești de ultimă generație, vitale pentru programul său de drone militare.

Ironia cinică a acestei operațiuni constă în faptul că firma paravan înregistrată în Emirate furniza tehnică de comunicații exact acelei unități a forțelor armate iraniene care lansa rachete și drone asupra monarhiilor din Golf, ca răspuns la loviturile americano-israeliene.

Veriga slabă din zonele economice libere ale Emiratelor

În ciuda poziției profund ostile pe care Abu Dhabi o are astăzi față de Teheran, Emiratele au reprezentat istoric un nod financiar și un refugiu offshore pentru afacerile iraniene. Analiștii subliniază că transformarea EAU în cel mai important hub comercial regional în ultimele două decenii a venit la pachet cu o vulnerabilitate majoră: proliferarea zonelor economice libere, unde controlul asupra fluxurilor de mărfuri este mult diluat. Acest mediu lax a facilitat eludarea sancțiunilor internaționale și dezvoltarea contrabandei cu tehnologii cu dublă utilizare.

Documentele analizate de FT arată că achiziția tehnologiei chinezești militarizate s-a perfectat la finele anului 2025 prin intermediul companiei Telesun, localizată în emiratul Ras al-Khaimah. Această entitate a orchestrat transportul a circa 1,8 tone de echipamente de antene satelitari din Shanghai către Iran, tranzitând portul Jebel Ali din Dubai.

Traseul fantomă al navei Rama III și manipularea datelor GPS

Reconstituirea traseului prin date satelitari și sisteme de localizare maritimă expune tehnicile de camuflaj folosite de Teheran:

28 august: Containerul cu echipamente militare, produs la Shanghai de compania chineză StarWin (o antenă motorizată de 4,5 metri), ajunge în Dubai la bordul navei chineze Zhong Gu Yin Chuan.

23 noiembrie: Containerul este preluat din port de nava iraniană Rama III.

24-25 noiembrie: Rama III părăsește Golful Persic și transmite semnale GPS false, indicând o staționare fictivă în largul coastelor Omanului pentru a-și ascunde ruta reală.

29 noiembrie: Imaginile satelitari confirmă prezența navei în portul iranian Shahid Rajaee din Bandar Abbas – destinația finală menționată în documentele secrete.

Vama iraniană a înregistrat încărcătura de 1,8 tone repartizată în șase lăzi drept „antenă și accesorii”, destinatarul fiind compania Ertebatat Faragostar Kish (EFK). Investigația arată că EFK acționa în cadrul unui proiect pentru Saman Industrial Group – o entitate aflată sub sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA încă din decembrie 2023 pentru facilitarea achizițiilor de componente destinate dronelor IRGC (servomotoare, antene și alte piese critice).

Conexiuni sub sancțiuni și miza noului armistițiu

Lanțul logistic nu se oprește aici. Ca expeditor în Iran a fost utilizată firma Blue Calm Marine Services, o altă entitate sancționată de Washington în 2023 pentru sprijinirea logistica a programului de rachete al Ministerului iranian al Apărării. Mai mult, aceste dezvăluiri vin după ce FT a deconspirat luna trecută faptul că Forțele Aerospațiale ale IRGC au cumpărat în secret un satelit de la compania chineză The Earth Eye (sancționată recent de SUA), folosit pentru spionarea bazelor americane și a infrastructurii din Golf înainte de atacurile devastatoare din martie.