Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei aplicată de AEP pentru nereguli în campania electorală

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniei electorale.

Banii au fost virați la bugetul de stat, potrivit informațiilor confirmate pentru News.ro de președintele instituției, Adrian Țuțuianu.

Autoritatea Electorală Permanentă a aplicat în total sancțiuni de peste 1,6 milioane de lei și a dispus confiscarea a peste 19,5 milioane de lei în urma controalelor efectuate asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale din perioada 2024–2025.

În cazul lui Călin Georgescu, aceasta reprezintă cea mai mare amendă prevăzută de lege, fiind sancționate mai multe încălcări ale legislației, printre care utilizarea surselor de finanțare, regulile privind materialele de campanie și nerespectarea obligațiilor de raportare.

Potrivit unui raport realizat de Expert Forum, AEP a constatat mai multe nereguli în campania acestuia, inclusiv legate de proveniența fondurilor, tipurile de materiale electorale utilizate și depunerea documentelor obligatorii privind cheltuielile electorale.

Instituția a sesizat, de asemenea, Poliția și Parchetul General în legătură cu aspectele identificate în campania electorală a fostului candidat.

În total, Georgescu a fost sancționat pentru mai multe abateri, inclusiv lipsa unor mențiuni obligatorii pe materialele electorale, nerespectarea termenelor de raportare și transmiterea incompletă a documentelor către AEP.