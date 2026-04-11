„America a pierdut categoric”. Consilierul guvernatorului BNR critică lipsa de anticipare privind închiderea strâmtorii Ormuz. „Era cel mai previzibil scenariu”

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran continuă să producă turbulențe majore pe piețele internaționale, iar efectele se vor resimți mult timp, consideră Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR. Invitat în emisiunea „În fața ta” de la Digi 24, economistul a subliniat că evoluțiile economice sunt greu de anticipat, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a schimbat radical dinamica energetică globală.

„Cum nu a prevăzut nimeni închiderea Ormuzului?”, se întreabă Eugen Rădulescu, potrivit căruia blocarea uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumi, era previzibilă.

Economistul a remarcat că „nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai vulnerabil”, referindu-se la dependența globală de petrolul transportat prin strâmtoare.

Faptul că peste 200 de nave au rămas blocate în Golf arată amploarea consecințelor, potrivit acestuia. Deși armistițiul de două săptămâni convenit între SUA și Iran permite o deblocare parțială, cu maximum 15 nave pe zi, situația rămâne fragilă.

Efecte economice pe termen lung

Consilierul guvernatorului BNR avertizează că impactul asupra pieței energiei va fi diferit în funcție de resursă: petrolul ar putea reveni mai repede la un echilibru, însă gazele lichefiate vor rămâne o problemă mult mai mult timp. În opinia sa, criza ar putea accelera tranziția globală către surse alternative de energie.

Cine câștigă și cine pierde

Întrebat dacă există un „câștigător” al conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, Rugen Rădulescu a respins ideea unor victorii reale într-un război. Economistul a menționat că unele analize indică Rusia sau China drept potențiali beneficiari indirecți, însă a subliniat că, în ansamblu, „America a pierdut categoric”, fiind țara care ar fi suportat cele mai mari costuri strategice și economice.

Un conflict cu mize neclare

Eugen Rădulescu a ridicat și problema motivației inițiale a atacului asupra Iranului, afirmând că riscurile erau evidente, iar rezistența regimului de la Teheran a fost subestimată.