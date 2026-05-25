Scandal în industria de apărare: contract de 816,6 milioane de euro, atribuit unei companii americane contestate de producătorii UE

Atribuirea contractului de 816,6 milioane de euro pentru Sistemul de Armament Individual (SAI), finanțat prin programul european SAFE, a generat un val de controverse în industria de apărare.

Deși inițial existau opt oferte depuse de șapte companii, câștigătoare nu este niciuna dintre ele, ci o asociere condusă de SIG Sauer, o companie americană a cărei conducere a fost condamnată penal în Germania, unde firma opera o capacitate de producţie, închisă în 2020, potrivit News.ro.

Este vorba de Asocierea SSI Legion SRL – SIG Sauer (SUA), alături de Romarm Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

Companiile respinse acuză lipsa transparenței

Mai mulți producători europeni - între care Beretta, FN Herstal, Heckler & Koch și Ceska Zbrojovka - susțin că procedura nu a fost transparentă și că, după transmiterea ofertelor inițiale în toamna lui 2025, Guvernul nu a mai comunicat criteriile finale sau solicitări actualizate de ofertă, potrivit sursei citate.

Reprezentanții Beretta spun că nu au primit niciun răspuns la scrisorile oficiale trimise Guvernului, deși compania propunea producție extinsă în România și transfer tehnologic.

„Suntem dezamăgiţi pentru că am avut o primă solicitare formală, la sfârşitul lui octombrie (2025, n.r.), am răspuns pe 3 noiembrie, iar de atunci nu a mai existat vreo cale de comunicare. Am trimis scrisori oficiale către cei implicaţi, fără vreun răspuns. Este o situaţie ieşită din comun, nu ni s-a mai întâmplat aşa ceva", a precizat, pentru News.ro, Antonio Biondo, vicepreşedinte Beretta

FN Herstal reclamă o situație similară, invocând că „aproape nu a existat comunicare” după depunerea ofertelor.

Critici privind eligibilitatea SIG Sauer

Contestatarii susțin că SIG Sauer nu ar îndeplini criteriile SAFE, care stipulează ca antreprenorul principal să fie stabilit în UE/SEE/Ucraina și să nu fie controlat dintr-o țară terță. Beretta atrage atenția că infrastructura de producție și proprietatea intelectuală ale SIG Sauer sunt în SUA, iar regulile SAFE limitează componentele non-UE la 35%.

Guvernul confirmă câștigătorul, dar evită detalii despre selecție

Deși Ministerul Afacerilor Interne a evitat să confirme explicit atribuirea, Cancelaria Primului Ministru a transmis că furnizorii vor fi SSI Legion – SIG Sauer, Romarm și Uzina Mecanică Sadu.

Întrebat despre criteriile aplicate, MAI a indicat doar prevederile OUG 62/2025, fără a prezenta un clasament al ofertelor sau justificări privind eliminarea competitorilor. Nici MApN, nici MAI nu au clarificat când și în ce condiții programul SAI a fost transferat de la Apărare la Interne.

Cerințele contractului

Potrivit MAI, contractul impune: fabricarea integrală în România a armelor și muniției,transfer de tehnologie, crearea a minimum 60 de locuri de muncă și susținerea învățământului dual.

Amintim că, pe 22 mai, Ministerul Apărării Naționale a dat asigurări că va continua implementarea programului european SAFE, subliniind că toate achizițiile și negocierile vor fi realizate cu respectarea strictă a intereselor de securitate ale României.

Reprezentanții ministerului afirmă că obiectivul principal îl reprezintă accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României, în conformitate cu legislația națională și europeană.