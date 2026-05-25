search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski, abandonat de o parte dintre aliaţii săi. Cele cinci state NATO care resping propunerea de finanțare a Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cinci state NATO au respins propunerea secretarului general Mark Rutte privind alocarea a 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Ucrainei, printre care şi două dintre cele mai puternice susţinătoare ale lui Volodimir Zelenski.

Zelenski, abandonat de doi dintre aliaţii săi europeni. FOTO: Profimedia
Zelenski, abandonat de doi dintre aliaţii săi europeni. FOTO: Profimedia

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, sprijinul occidental pentru Kiev a fost prezentat ca unul dintre cele mai solide fronturi de unitate ale NATO și ale Uniunii Europene. Totuși, pe măsură ce conflictul se prelungește, apar tot mai des diferențe de abordare între aliați, inclusiv în privința modului în care este finanțat sprijinul militar.

Mai multe state membre NATO, între care Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania, au blocat o propunere care prevedea ca fiecare membru al Alianței să contribuie cu echivalentul a 0,25% din PIB pentru sprijin militar acordat Ucrainei, potrivit unor surse citate de The Telegraph.

Inițiativa a fost promovată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, ca parte a unui efort de uniformizare și creștere a contribuțiilor financiare în interiorul Alianței.

Mark Rutte declarase anterior că propunerea se confruntă cu opoziție semnificativă, afirmând că „nu cred că aceasta va fi acceptată, deoarece există multă opoziție împotriva acestei valori fixe de 0,25”. Deși nu a indicat public statele care se opun, surse din cadrul NATO au confirmat că aceste cinci țări se află printre principalele blocaje ale inițiativei, precizând că „nu sunt foarte entuziasmați de idee”.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât două dintre statele care se opun acum unui nou mecanism de contribuții, Franța și Marea Britanie, au fost până în prezent printre cei mai vocali și constanți susținători ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, atât politic, cât și militar.

Membrii NATO, tot mai scindaţi

Discuțiile au loc pe fondul unor dezbateri mai largi privind modul în care este împărțit efortul financiar al sprijinului pentru Ucraina. Secretarul general al NATO a subliniat în repetate rânduri că povara nu este distribuită uniform, afirmând că „în acest moment, doar șase sau șapte aliați fac munca grea”, în timp ce obiectivul său este implicarea mai echilibrată a tuturor statelor membre.

Potrivit acelorași surse, alte cel puțin șapte state NATO susțin propunerea și contribuie deja cu peste 0,25% din PIB la ajutorul militar pentru Kiev, ceea ce evidențiază diferențele semnificative de angajament între membrii Alianței.

Respingerea proiectului propus de Mark Rutte vine într-un context politic sensibil, marcat de nuanțări tot mai vizibile în interiorul ţărilor membre NATO în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina.

În ultimele zile, Regatul Unit a fost criticat după ce, pe fondul crizei de combustibil, a relaxat unele restricții privind importurile de produse petroliere rusești procesate în țări terțe, decizie care a stârnit reacții la Kiev și în unele capitale europene.

În același timp, refuzul Franței de a susține mecanismul de contribuție fixă este interpretat ca un semnal al diferențelor de strategie în cadrul așa-numitei „Coaliții a Voluntarilor”, structură condusă de Paris și Londra pentru coordonarea sprijinului de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

Vă reamintim că NATO se pregătește pentru summitul anual din iulie, care va avea loc la Ankara, unde tema finanțării Ucrainei și a împărțirii responsabilităților între aliați va fi una centrală. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat să participe, însă nu a confirmat încă prezența.

Sprijinul occidental pentru Ucraina rămâne un subiect de dezbatere intensă în cadrul Alianței, mai ales după schimbările de poziție ale Statelor Unite odată cu revenirea lui Donald Trump la conducerea Casei Albe, el cerând o implicare financiară mai mare din partea partenerilor europeni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
digi24.ro
image
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
stirileprotv.ro
image
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Andrei Nicolescu, dialog spectaculos în direct înainte de Dinamo – FCSB: „Ați luat-o în freză!” / „Există un respect”
fanatik.ro
image
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
libertatea.ro
image
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
digisport.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
observatornews.ro
image
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
cancan.ro
image
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
playtech.ro
image
Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
digisport.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezatorul. Rugăciune în această zi de sărbătoare
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Ursul care „s-a cazat” într-un hotel din Poiana Brașov a devenit viral. Video amuzant din interior
actualitate.net
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
click.ro
image
„Unde am pus talonul?”. Postarea virală care i-a făcut pe români să recunoască cele mai absurde locuri în care și-au „ascuns” actele
click.ro
image
Anca Serea, lecție de eleganță pe rețelele sociale. Cum spune vedeta că trebuie să stăm corect pe scaun și pe canapea
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima postare a tinerei artiste care a murit din cauza unui AVC. Andreea Micu avea doar 17 ani
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”

OK! Magazine

image
Prințul William a dezvăluit ce face Prințesa Kate nopțile, după ce copiii lor merg la culcare

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică