Bărbat reținut după ce a turnat acid de baterie pe mașina cumnatului. Motivul pentru care a recurs la acest gest

Un bărbat de 55 de ani din Topoloveni, județul Argeș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi aruncat o substanță corozivă pe mașina cumnatului său. Familia cumnatului obținuse anterior un ordin de protecție împotriva lui.

Surse judiciare au precizat că deteriorarea mașinii ar fi fost un act deliberat de răzbunare, pe fondul conflictelor repetate din familie, potrivit News.ro.

A turnat acid de baterie pe mașina cumnatului

Potrivit polițiștilor din Topoloveni, apelul la 112 a venit de la un bărbat de 59 de ani din Pitești, care a descoperit că autoturismul său, parcat în fața locuinței socrilor, fusese deteriorat cu o substanță corozivă.

Verificările au dus rapid la identificarea suspectului: un bărbat de 55 de ani, din aceeași localitate, care ar fi folosit acid de baterie pentru a distruge caroseria mașinii.

Ordinul de protecție, încălcat

Polițiștii au constatat că bărbatul se afla deja sub incidența unui ordin de protecție emis de instanță, care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de membrii familiei și de locuința în fața căreia era parcat autoturismul.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, care vor decide dacă se impune o măsură preventivă mai severă.

Amintim că, în 2011, trei executori fiscali au fost atacaţi cu acid de baterie. Unul dintre ei Drăguţ Gheorghe, a fost stropit pe cap şi pe gât.