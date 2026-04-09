Iranul relaxează parţial traficul prin Strâmtoarea Ormuz, dar păstrează controlul. Câte nave pot trece zilnic

Iranul a anunțat, joi, 9 aprilie, reluarea controlată a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Măsura face parte din armistițiul temporar de două săptămâni convenit cu Statele Unite.

Iranul a anunțat joi, 9 aprilie, că va permite trecerea a maximum 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, după ce anterior blocase complet coridorul maritim. Decizia a fost făcută publică de un oficial iranian de rang înalt pentru agenția TASS și citată de Reuters.

Această măsură face parte din armistițiul temporar de două săptămâni convenit cu Statele Unite, care permite reluarea tranzitului naval și creează, în acelaşi timp, o fereastră pentru negocieri diplomatice.

Limitarea la 15 nave pe zi este menită să ofere control autorităților iraniene asupra traficului, reflectând în același timp fragilitatea acordului și tensiunile regionale persistente.

Anterior, ca represalii la atacurile SUA și Israel din 28 februarie, Iranul blocase complet Strâmtoarea Ormuz, peste 200 de nave rămânând blocate în Golful Persic.

Vă reamintim că Strâmtoarea Ormuz, cu o lățime de doar 34 de kilometri în cel mai îngust punct, între coastele Iranului și Omanului, este vitală pentru economia globală, deoarece prin acest coridor trec aproximativ 20% din petrolul mondial şi importante cantităţi de îngrășăminte chimice și alte produse esențiale pentru economia din întreaga lume.

Statele Unite au propus un armistițiu temporar cu Iranul, intrat în vigoare în noaptea de marţi spre miercuri, care prevedea, printre altele, redechiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială.

Cu toate acestea, atacurile masive ale Israelului în Liban au pus în pericol acordul, iar miercuri, 8 aprilie, Iranul a amenințat că va bloca din nou complet Strâmtoarea Ormuz, perturbând astfel stabilitatea traficului maritim și securitatea livrărilor de petrol și alte produse esențiale către piețele internaţionale.

Joi, însă, s-a răzgândit, şi a anunţat că va permite ca zilnic 15 nave să traverseze Strâmtoarea Ormuz.