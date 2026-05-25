Revoltător! Părinții unei fetițe de 6 ani moarte după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație: „Copilul efectiv respira”

După ce și-au pierdut fetița de 6 ani, care a murit în urma complicațiilor apărute după o operație de apendicită, părinții au primit o nouă lovitură: statul le cere să returneze ultima alocație, încasată în perioada în care micuța era încă în viață, dar în moarte cerebrală.

O familie din Constanța, devastată de pierderea unei fetițe de 6 ani care a murit în februarie, după complicații severe survenite în urma unei operații de apendicită, trăiește acum un nou șoc. Părinții au primit o notificare prin care li se solicită să restituie suma de 292 de lei, reprezentând alocația de stat aferentă ultimei luni de viață a copilului.

Este vorba despre cazul care a stârnit emoție și revoltă la nivel național după ce fetița a ajuns în moarte cerebrală în urma unei intervenții chirurgicale considerate de rutină, efectuate la Spitalul Județean Constanța. După agravarea stării de sănătate, copila a fost transferată la un spital din București, unde a murit în luna februarie 2026.

Potrivit familiei, micuța se afla în moarte cerebrală încă din luna decembrie, însă a rămas internată și conectată la aparate până la deces. Cu toate acestea, părinții spun că au fost anunțați acum că trebuie să înapoieze ultima alocație încasată pentru copil.

Solicitarea vine din partea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Constanța și are legătură cu data trecută în certificatul de deces. Deși documentul a fost eliberat în februarie, data decesului ar fi fost considerată, din punct de vedere administrativ, luna ianuarie.

Avocatul familiei, Ghiulfer Aisun Ismail, susține însă că situația ridică serioase semne de întrebare, atât moral, cât și juridic, în condițiile în care fetița era încă în viață și necesita îngrijiri medicale costisitoare.

„Familia s-a trezit cu o cerere de restituire din partea AJPIS Constanţa cu alocaţia copilaşei pentru o lună. Certificatul de deces este eliberat în februarie. Pe certificat scrie într-adevăr că data decesului asimilată lor este în ianuarie, dar copilul efectiv respira în luna februarie, până a murit, a respirat. Părinții respectivi au făcut cheltuieli dacă ar fi să ne gândim inclusiv la natura juridică a pensiei de alocației de stat, destinația care ar trebui s-o aibă”, a declarat avocatul.

Cazul readuce în atenție drama prin care a trecut familia încă din decembrie 2025, când o intervenție medicală aparent obișnuită s-a transformat într-o tragedie. Evoluția medicală a copilului a fost una devastatoare, iar moartea fetiței a ridicat întrebări și privind circumstanțele în care au apărut complicațiile după operație.

În aceeași perioadă, un băiat de 2 ani a fost și el operat la Constanța, iar după câteva zile a ajuns, tot la spitalul Grigore Alexandrescu, în moarte cerebrală. Copilul a decedat pe 18 ianuarie.

Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Constanța, iar Colegiul Medicilor a început o anchetă.