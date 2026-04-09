Iranul redirecționează navele în Strâmtoarea Ormuz „pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine”

Autoritățile iraniene le cer navelor comerciale să evite traseul obișnuit din Strâmtoarea Ormuz și să folosească rute alternative, invocând riscul unor mine marine. Măsura vine într-un context tensionat, în care traficul rămâne redus, iar navele sunt obligate să se coordoneze cu Iranul pentru a traversa zona în siguranță.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a transmis noi instrucțiuni pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, recomandând evitarea rutelor obișnuite din larg și utilizarea unor coridoare alternative, situate mai aproape de coastele iraniene, potrivit Agerpres.

„Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, (...) până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz”, se arată într-un comunicat militar citat de presa de stat iraniană.

Instrucțiunile sunt însoțite de o hartă care indică două rute distincte, în funcție de direcția de deplasare. Astfel, navele care intră dinspre Marea Omanului trebuie să navigheze la nord de Insula Larak, între coastă și insulă, înainte de a ajunge în Golful Persic. La ieșire, traseul este invers: navele trebuie să treacă la sud de Larak și să evite ruta obișnuită din apropierea coastelor Omanului.

Această zonă apropiată de litoralul iranian este cunoscută în mediul maritim drept „taxa de tranzit a Teheranului”, deoarece autoritățile iraniene controlează strict circulația și impun condiții pentru trecere.

Trafic redus și control strict

Deși Statele Unite au anunțat recent un armistițiu cu Iranul, care include redeschiderea acestei rute strategice, datele din teren arată că traficul rămâne scăzut. Între 1 martie și 7 aprilie, au fost înregistrate doar 307 tranzitări de nave de materii prime, o scădere de aproximativ 95% față de nivelul obișnuit.

Compania de analiză maritimă Windward a precizat că, într-o zi recentă, doar 11 nave au traversat strâmtoarea, un nivel similar cu cel din zilele precedente, în ciuda declarațiilor Casei Albe privind o posibilă creștere a traficului.

În plus, toate navele trebuie să își coordoneze trecerea cu autoritățile iraniene. Potrivit aceleiași surse, transportatorii sunt obligați să plătească taxe semnificative, de până la un dolar pentru fiecare baril de petrol exportat, sume care ar fi achitate inclusiv în criptomonede.

Cele mai mari petroliere pot transporta până la 3 milioane de barili de țiței, ceea ce face ca aceste taxe să fie extrem de costisitoare.

Amenințări directe pentru nave

Situația rămâne tensionată și din cauza avertismentelor transmise de Iran către navele din regiune. Potrivit Windward, transmisiuni radio recente au avertizat că petrolierele care tranzitează fără aprobare „vor fi atacate”.

În mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global tranzitează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu energie. Blocajele și restricțiile din ultimele săptămâni au avut deja un impact major asupra fluxurilor comerciale internaționale.