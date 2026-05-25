Fetiță de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul unui bloc din Brăila. Copila este internată la Terapie Intensivă

O fetiță de 2 ani se află în stare gravă după ce a căzut de la etajul unu al unui bloc din Brăila, incident produs duminică seară într-un cartier de la periferia orașului.

Copila a fost transportată și internată la Terapie Intensivă la Spitalul de Pediatrie din Galați, unde medicii o monitorizează în continuare. Aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral, însă, potrivit cadrelor medicale, starea ei este stabilă, notează Jurnalul de Brăila.

Potrivit primelor informații, fetița se afla în grija bunicilor în momentul incidentului. Aceștia ar fi deschis ferestrele pentru aerisirea apartamentului, iar la un moment dat copilul s-ar fi cățărat pe pervaz și ar fi căzut de la aproximativ 5 metri înălțime.

Martorii spun că în cădere fetița ar fi lovit o unitate exterioară de aer condiționat de la parterul blocului, ceea ce ar fi atenuat impactul. O vecină, cadru medical, i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Ancheta în acest caz a fost preluată de Inspectoratul de Poliție Județean Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii incidentului.