 Donald Trump revine la teoria favorită: „Alegerile din SUA sunt atât de fraudate, încât nici nu vă puteți imagina” | adevarul.ro
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Donald Trump revine la teoria favorită: „Alegerile din SUA sunt atât de fraudate, încât nici nu vă puteți imagina”

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Donald Trump a revenit la teoria sa favorită şi, potrivit AFP, s-a plâns joi că alegerile din Statele Unite au fost „fraudate”, după victoria zdrobitoare a democraţilor, care, începând din ianuarie, vor avea cel puţin 250 de mandate din cele 435 în Camera Reprezentanţilor, în cea mai categorică inversare de forţe din ultimele două decenii.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: © Gedalia Vera, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Preşedintele republican, care marţi seara promisese foarte repede că va accepta rezultatele, a revenit joi la veşnicele sale acuzaţii – nefondate – de fraudă electorală din partea democraţilor.

„Alegerile noastre sunt atât de fraudate, încât nici nu vă puteţi imagina”, a declarat el presei în Biroul Oval al Casei Albe, scrie News.

La două zile după alegerile de la jumătatea mandatului, democraţii sunt siguri că vor avea cel puţin 250 de aleşi în Camera Reprezentanţilor, potrivit proiecţiilor de joi ale CNN şi Fox News.

Este un număr care ar putea creşte în continuare, întrucât numărarea voturilor continuă în aproximativ douăzeci de circumscripţii din întreaga ţară. În orice caz, ei sunt deja siguri că vor avea cu cel puţin 65 de voturi mai mult decât republicanii.

Val de voturi pentru democrați

După un val de voturi în favoarea lor, democraţii au câştigat deja şapte locuri în Senat şi vor deţine o majoritate de cel puţin 54 de senatori din 100, în timp ce rezultatele din Alaska şi Mississippi încă nu au fost anunţate.

În ceea ce priveşte Alaska, Donald Trump s-a plâns joi dimineaţă de deznodământul încă incert al cursei pentru Senat din acest stat arctic, tradiţional conservator. „Voturile pentru falsul Dan Sullivan (...) ar trebui să fie imediat atribuite ADEVĂRATULUI Dan Sullivan, iar alegerile sunt deja decise – el câştigă cu uşurinţă. Nu există altă soluţie justă!”, a scris joi dimineaţă preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Un omonim al senatorului republican s-a înscris, într-adevăr, în cursă, o manevră menită să dilueze voturile actualului senator, potrivit dezvăluirilor din New York Times, chiar dacă democraţii au negat că ar fi în spatele acesteia. Cu aproape 75% din buletinele de vot numărate, candidata democrată Mary Peltola avea doar un avans infim de aproximativ 600 de voturi faţă de rivalul său. Celălalt Dan Sullivan se situează la 1,7% din voturi, cu 3.600 de voturi.

În Mississippi, un alt stat în care dreapta părea de neînvins, candidatul democrat Scott Colom are, la rândul său, un avans de exact 1.138 de voturi faţă de senatoarea republicană în funcţie Cindy Hyde-Smith, după numărarea a 96% din buletinele de vot.

Amploarea victoriei democraţilor este deja istorică, fie că vorbim de Washington, fie de parlamentele locale. Cei 350 de milioane de americani vor trebui să aştepte până pe 3 ianuarie pentru a afla componenţa noului Congres, al cărui Senat va putea bloca numirile federale ale lui Donald Trump.

Primul speaker de culoare

În ceea ce priveşte Camera Reprezentanţilor, este probabil ca aceasta să-l aleagă în fruntea sa, în calitate de nou „speaker” (preşedinte), pe Hakeem Jeffries, care ar deveni primul reprezentant de culoare ales în această funcţie. Într-o scrisoare adresată miercuri colegilor săi aleşi, el a detaliat clar foaia de parcurs a democraţilor: „Să facă tot ce le stă în putinţă pentru a reduce semnificativ costul vieţii”. Inflaţia, agravată de războiul din Iran, este factorul determinant care explică dezastrul electoral al republicanilor.

A doua prioritate afişată de democraţii cu ton triumfător este aceea de a contrabalansa puterea executivului, pe care o consideră „scăpată de sub control”.

„Îi vom trage la răspundere pe escroci”, promite Hakeem Jeffries, denunţând „corupţia masivă la care este supusă ţara din partea cartelului Trump”.

Sunt de aşteptat numeroase anchete parlamentare. Preşedintele republican, care refuză să-şi asume responsabilitatea pentru înfrângere, a părut miercuri deconectat de realitate, preferând să se concentreze asupra viitoarei sale săli de bal de la Casa Albă, un proiect care îi este drag.

Mai mulţi lideri de seamă ai Partidului Republican nu au întârziat să renunţe la reţinerea lor obişnuită, precum guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pentru care înfrângerea seamănă cu „o dispariţie a republicanilor în numeroase regiuni ale ţării, fără precedent de un secol”. Vicepreşedintele, JD Vance, s-a distanţat mai mult ca niciodată de Donald Trump, afirmând public că războiul din Iran a fost „motivul” dezastrului.

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