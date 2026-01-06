Declarația care dă fiori. Oficial de la Casa Albă: „Nimeni nu va lupta cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”

Un oficial de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, reafirmând pretențiile americane asupra insulei arctice și subliniind importanța acesteia pentru securitatea regională.

Statele Unite nu se așteaptă la un conflict militar pentru Groenlanda, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Donald Trump, referindu-se la pretențiile SUA asupra insulei arctice, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Întrebat de CNN dacă SUA ar exclude utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, Miller a afirmat: „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

Oficialul american a subliniat că insula ar trebui să facă parte din Statele Unite, poziție exprimată în mod repetat de Trump încă de la începutul mandatului său, potrivit agerpres.

Miller a argumentat că, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică.

În același timp, el a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra insulei și a întrebat care este baza juridică a apartenenței acesteia la regatul nordic, criticând rolul Groenlandei ca „colonie a Danemarcei”.

Groenlanda este autonomă, dar face parte din regatul Danemarcei și nu este membră a Uniunii Europene. Insula are o importanță strategică majoră, datorită resurselor naturale și poziției sale pentru controlul militar al Arcticii.

Trump a reafirmat în repetate rânduri că SUA ar trebui să dețină controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională.

De asemenea, o postare recentă publicată pe rețeaua X de Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al președintelui Trump, a declanșat un val de reacții politice și diplomatice, alimentând speculații privind intențiile Statelor Unite față de Groenlanda.

Katie Miller a distribuit o imagine în care Groenlanda apare colorată în culorile drapelului american, însoțită de mesajul laconic: „În curând”.