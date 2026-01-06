Consilierul principal al lui Trump susține că SUA au dreptul să preia controlul asupra Groenlandei. „Noi stabilim termenii și condițiile”

Stephen Miller, consilier principal al președintelui american Donald Trump, a declarat că Groenlanda ar aparține „de drept” Statelor Unite și că administrația de la Washington ar putea prelua controlul asupra teritoriului semiautonom danez, dacă ar decide acest lucru.

Într-un interviu acordat postului CNN, Miller a afirmat că nu vede un scenariu în care Statele Unite ar întâmpina rezistență militară în cazul unei astfel de acțiuni. „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, a spus el, întrebat în mod repetat dacă exclude folosirea forței.

Declarațiile fac parte dintr-o poziționare mai amplă a lui Miller, considerat unul dintre cei mai influenți strategi ai administrației Trump, care promovează o viziune asupra ordinii mondiale bazată pe raporturi de forță. În această perspectivă, marile puteri ar avea libertatea de a-și impune voința asupra statelor mai slabe, inclusiv prin mijloace militare, dacă acest lucru servește intereselor naționale.

„Trăim într-o lume reală guvernată de putere, de forță și de capacitatea de a impune controlul”, a spus Miller. „Acestea sunt legile dure ale istoriei.”

Afirmațiile sale vin pe fondul reluării interesului manifestat de Donald Trump pentru Groenlanda și după ce soția lui Stephen Miller a publicat pe rețelele sociale o imagine care sugera că Statele Unite ar urma să preia controlul asupra insulei. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut public președintelui american să „înceteze amenințările”, avertizând că astfel de declarații vizează direct un aliat NATO.

O eventuală preluare forțată a Groenlandei ar pune sub semnul întrebării principiile fundamentale ale Alianței Nord-Atlantice. Atât Statele Unite, cât și Danemarca sunt membri fondatori ai NATO, iar tratatul prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Donald Trump a afirmat anterior că nu exclude folosirea armatei pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

În același interviu, Stephen Miller a reiterat și poziția administrației Trump în privința Venezuelei, după operațiunea americană care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro la Caracas. Miller a susținut că Statele Unite „conduc” în prezent Venezuela, o afirmație contestată inclusiv de unii oficiali americani.

Operațiunea a fost criticată de mai mulți aliați ai Washingtonului, iar secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că aceasta a încălcat Carta Națiunilor Unite.

„Noi stabilim termenii și condițiile”

Miller a minimalizat importanța tratatelor internaționale care consacră suveranitatea statelor, descriindu-le drept simple „convenții internaționale”. El a afirmat că o blocadă militară și un embargo total asupra exporturilor de petrol ar oferi Statelor Unite controlul efectiv asupra economiei venezuelene.

„Noi stabilim termenii și condițiile”, a spus Miller. „Dacă vor să facă comerț sau să-și administreze economia, au nevoie de permisiunea noastră.”

Declarațiile au atras reacții dure din partea opoziției americane. Senatorul Bernie Sanders a criticat afirmațiile lui Miller, spunând că acestea reprezintă „o definiție clară a imperialismului”.

„Donald Trump a spus clar că vrea petrolul Venezuelei”, a declarat Sanders. „Asta este esența imperialismului, iar mulți oameni din lume privesc cu îngrijorare această revenire la o epocă în care marile puteri exploatau statele mai sărace pentru resursele lor naturale.”