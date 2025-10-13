search
Luni, 13 Octombrie 2025
Trump i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum pentru încheierea războiului din Ucraina. Ameninţări cu livrarea de rachete Tomahawk către Kiev

Război în Ucraina
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt războiului din Ucraina.

Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk. FOTO EPA EFE jpg
„Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk", a declarat Trump jurnaliştilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu preşedintele rus însuşi, relatează AFP, citată de Agerpres.

În ultimele luni. Donald Trump a luat în considerarei vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska (Statele Unite) nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.

„O nouă etapă în agresiune”  

Duminică, liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversaţiei telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.

„Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune”, a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel şi Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.

„Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”, a adăugat el.

Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui „o nouă escaladare” şi ar afecta relaţiile dintre Washington şi Moscova.

Președintele american repetă că războiul din Ucraina, pe care s-a angajat să-l rezolve în termen de 24 de ore de la intrarea în funcţie în ianuarie, este cel mai dificil conflict căruia a încercat să-i pună capăt.

SUA

