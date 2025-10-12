Rachetele Tomahawk pentru Ucraina stârnesc îngrijorare la Moscova: „Ucrainenii ar putea fabrica o așa-numită bombă murdară”

Posibila furnizare a rachetelor de croazieră Tomahawk, fabricate în Statele Unite, către Ucraina a provocat un puternic semnal de alarmă din partea Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Problema Tomahawk ne îngrijorează extrem de mult, iar președintele Vladimir Putin a vorbit deja despre acest lucru”, a afirmat Peskov, comentând declarațiile conform cărora Kievul ar putea primi un tip special de armament capabil „să schimbe soarta frontului”.

Dmitri Peskov a spus că urmărește „cu atenție” numeroasele declarații recente pe tema transferului de rachete și a ridicat, retoric, ipoteza înarmării lor cu focoase nucleare la lansare.

El a invocat vechi rapoarte ale serviciilor ruse de informații despre posibile proiecte ucrainene „de tip bombă murdară”, sugerând că un astfel de armament cu rază lungă de acțiune ar reprezenta un risc major pentru Federația Rusă.

„Amintiți-vă rapoartele serviciilor noastre de informații de acum un an și jumătate, doi ani, despre informațiile potrivit cărora ucrainenii ar putea fabrica o așa-numită bombă murdară. Imaginați-vă o rachetă cu rază lungă de acțiune care decolează și zboară. Știm că ar putea fi dotată cu arme nucleare. Ce ar trebui să creadă Federația Rusă? Experții militari din străinătate ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a spus Peskov, citat de agenția rusă TASS.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că dorește să afle clar „ce intenționează să facă Ucraina cu rachetele” înainte de a aproba livrarea, invocând riscul unei escaladări a conflictului cu Rusia.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune între aproximativ 1.600 și 2.500 km, în funcție de variantă. Specialiști de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, în cazul unui transfer, până la 1.945 de instalații militare rusești ar putea intra în raza acțiunii acestor rachete, ceea ce — susțin analiștii — ar permite Ucrainei să vizeze tabere logistice și infrastructură din spatele liniilor ruse, perturbând operațiunile trupelor ruse pe front.

Experții occidentali consideră că dotarea Ucrainei cu arme cu rază lungă ar putea schimba dinamica conflictului, însă ar veni și cu riscuri politice și strategice majore, inclusiv reacții din partea Moscovei.