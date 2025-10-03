search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Administrația Trump dă undă verde unui pachet de arme în valoare de 51 de milioane de dolari pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Administrația Trump a notificat săptămâna aceasta Congresul cu privire la vânzarea unui pachet masiv de arme pentru Ucraina, în timp ce simultan evaluează furnizarea de informații suplimentare pentru lovituri de la mare distanță asupra infrastructurii energetice rusești, au declarat surse din Congres pentru Kyiv Post.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Oficialii au descris o politică de tip „dual-track” care să ofere un impuls imediat capacităților ofensive ale Kievului, semnalând o postură mai agresivă din partea Casei Albe în urma eforturilor diplomatice intrate în impas.

51 de milioane de dolari în exporturi de arme

Departamentul de Stat a notificat oficial Congresul miercuri seară cu privire la potențiale exporturi de arme în valoare de 51 de milioane de dolari către Ucraina și aliații săi,  au confirmat două surse pentru Kyiv Post. Acest pas procedural cheie, necesar în temeiul Legii privind controlul exporturilor de arme, semnalează un angajament susținut al SUA de a aproviziona Kievul, a subliniat unul dintre oficialii americani.

Departamentul a transmis două certificări chiar înainte de expirarea finanțării federale: una pentru exportul de arme de foc, piese și componente pentru Ucraina, în valoare de peste 1 milion de dolari, și un al doilea pachet, mai substanțial, care include echipamente de apărare în valoare de aproximativ 50 de milioane de dolari, inclusiv date tehnice și servicii de apărare pentru un grup trilateral care include Ucraina, Belgia și Regatul Unit.

Aceste vânzări directe sunt semnalul unui flux continuu de transfer de tehnologie de apărare americană către regiune, a declarat o altă sursă.

Totodată, această inițiativă în domeniul echipamentelor are loc în paralel cu o analiză la nivel înalt a posibilității de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk. În acest sens, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat din nou joi posibilitatea achiziționării de arme cu rază lungă de acțiune, după întâlnirea cu Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 mile) și sunt capabile să lovească Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene dacă ar fi lansate de pe teritoriul ucrainean.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a prezentat această demersuri drept o revenire la furnizarea Ucrainei de pârghii, în scopul de a accelera încheierea războiului.

„Președintele Trump a spus foarte clar că dorește ca acest război să se încheie, dar a spus totodată că, dacă părțile nu sunt serioase în privința încheierii războiului, Statele Unite ale Americii vor continua să vândă arme NATO”, a declarat Leavitt reporterilor în fața Casei Albe, joi, adăugând: „NATO poate folosi aceste arme oricum dorește în ceea ce privește Ucraina”.

Vizarea infrastructurii energetice care permite Rusiei să continue războiul

Doi oficiali americani au declarat joi pentru Kyiv Post că SUA sunt „în prezent în discuții” cu Ucraina despre o posibilă asistență acordată Kievului în țintirea cu precizie a obiectivelor din Rusia ce constituie cea mai importantă sursă de fonduri a Kremlinului pentru finanțarea războiului.

Washingtonul le-a cerut, de asemenea, aliaților săi din NATO să îi urmeze exemplul.

Trump a încercat totodată să facă presiuni asupra țărilor europene, a Indiei și a Turciei pentru a opri achizițiile de petrol rusesc, folosind tarife vamale și pârghii diplomatice pentru a „încerca să sece finanțarea pentru invazie”.

Kremlinul avertizează asupra unei „escaladari periculoase”

Perspectiva furnizării de rachete americane cu rază lungă de acțiune și a suplimentarii informațiilor privind ținte din Rusia a atras un răspuns imediat și dur din partea Moscovei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre un „simptom periculos” și o potențială escaladare, avertizând că Rusia va reacționa „în mod corespunzător” în eventualitatea transferului de rachete Tomahawk.

În ceea ce privește schimbul de informații, Moscova a făcut observația sfidătoare și acuzatoare deopotrivă că „furnizarea și utilizarea întregii infrastructuri a NATO și a Statelor Unite pentru colectarea și transferul de informații către ucraineni este evidentă”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a avut la rândul său o reacție, caracterizându-l pe Trump drept un „tip special de politician” căruia îi „plac soluțiile rapide”, reflectând convingerea publică a Moscovei că mișcarea SUA este o încercare prost gândită de a forța o soluționare a conflictului.

Vor oferi SUA rachete Tomahawk Ucrainei?

Administrația Trump face un pariu cu miză mare: folosirea amenințării credibile a unor atacuri militare masive și a presiunii economice pentru a-l forța pe Putin să înceapă negocieri semnificative. Totuși, planul se confruntă cu obstacole logistice și birocratice semnificative la Washington.

În timp ce Casa Albă analizează cererea, un transfer Tomahawk este considerat, în general, dificil de implementat.

Înalți oficiali din domeniul apărării au subliniat joi că stocurile de rachete Tomahawk sunt alocate în mare parte Marinei SUA și altor utilizări. Prin urmare, ar fi dificilă direcționarea semnificativă a acestor rachete din cauza cerințelor actuale a stării de pregătire a SUA.

O complicație suplimentară este ritmul lent de fabricație, care limitează sever capacitatea de reaprovizionare a stocurilor.

Având în vedere că recent s-au produs doar între 55 și 90 de astfel de rachete pe an, transferul unui număr semnificativ către Ucraina este impracticabil fără a afecta pregătirea de luptă a SUA.

În plus, fluxul imediat de arme ar putea fi afectat de reducerea alocărilor bugetare federale ale SUA.

Direcția pentru Controlul Comerțului în Domeniul Apărării (DDTC) din cadrul Departamentului de Stat, care emite licențele de export necesare, a anunțat că serviciile sale sunt „semnificativ reduse”, ceea ce ar putea crea obstacole pentru viitoarele transferuri de arme, chiar și pentru cele finanțate de aliații europeni prin programul Listei de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (PURL).

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
digi24.ro
image
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
stirileprotv.ro
image
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
gandul.ro
image
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum citești corect contorul de gaze și cum verifici dacă factura emisă este corectă
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
„Luptă, Edu!”. Băiatul lovit de mașină în Cluj-Napoca este în stare gravă, la spital. La doar 12 ani, Eduard se zbate între viață și moarte
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele SECRETE ale lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Decizie privind majorarea TVA. Anunțul direct de la Guvern
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!