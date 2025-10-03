Administrația Trump dă undă verde unui pachet de arme în valoare de 51 de milioane de dolari pentru Ucraina

Administrația Trump a notificat săptămâna aceasta Congresul cu privire la vânzarea unui pachet masiv de arme pentru Ucraina, în timp ce simultan evaluează furnizarea de informații suplimentare pentru lovituri de la mare distanță asupra infrastructurii energetice rusești, au declarat surse din Congres pentru Kyiv Post.

Oficialii au descris o politică de tip „dual-track” care să ofere un impuls imediat capacităților ofensive ale Kievului, semnalând o postură mai agresivă din partea Casei Albe în urma eforturilor diplomatice intrate în impas.

51 de milioane de dolari în exporturi de arme

Departamentul de Stat a notificat oficial Congresul miercuri seară cu privire la potențiale exporturi de arme în valoare de 51 de milioane de dolari către Ucraina și aliații săi, au confirmat două surse pentru Kyiv Post. Acest pas procedural cheie, necesar în temeiul Legii privind controlul exporturilor de arme, semnalează un angajament susținut al SUA de a aproviziona Kievul, a subliniat unul dintre oficialii americani.

Departamentul a transmis două certificări chiar înainte de expirarea finanțării federale: una pentru exportul de arme de foc, piese și componente pentru Ucraina, în valoare de peste 1 milion de dolari, și un al doilea pachet, mai substanțial, care include echipamente de apărare în valoare de aproximativ 50 de milioane de dolari, inclusiv date tehnice și servicii de apărare pentru un grup trilateral care include Ucraina, Belgia și Regatul Unit.

Aceste vânzări directe sunt semnalul unui flux continuu de transfer de tehnologie de apărare americană către regiune, a declarat o altă sursă.

Totodată, această inițiativă în domeniul echipamentelor are loc în paralel cu o analiză la nivel înalt a posibilității de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk. În acest sens, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat din nou joi posibilitatea achiziționării de arme cu rază lungă de acțiune, după întâlnirea cu Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 mile) și sunt capabile să lovească Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene dacă ar fi lansate de pe teritoriul ucrainean.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a prezentat această demersuri drept o revenire la furnizarea Ucrainei de pârghii, în scopul de a accelera încheierea războiului.

„Președintele Trump a spus foarte clar că dorește ca acest război să se încheie, dar a spus totodată că, dacă părțile nu sunt serioase în privința încheierii războiului, Statele Unite ale Americii vor continua să vândă arme NATO”, a declarat Leavitt reporterilor în fața Casei Albe, joi, adăugând: „NATO poate folosi aceste arme oricum dorește în ceea ce privește Ucraina”.

Vizarea infrastructurii energetice care permite Rusiei să continue războiul

Doi oficiali americani au declarat joi pentru Kyiv Post că SUA sunt „în prezent în discuții” cu Ucraina despre o posibilă asistență acordată Kievului în țintirea cu precizie a obiectivelor din Rusia ce constituie cea mai importantă sursă de fonduri a Kremlinului pentru finanțarea războiului.

Washingtonul le-a cerut, de asemenea, aliaților săi din NATO să îi urmeze exemplul.

Trump a încercat totodată să facă presiuni asupra țărilor europene, a Indiei și a Turciei pentru a opri achizițiile de petrol rusesc, folosind tarife vamale și pârghii diplomatice pentru a „încerca să sece finanțarea pentru invazie”.

Kremlinul avertizează asupra unei „escaladari periculoase”

Perspectiva furnizării de rachete americane cu rază lungă de acțiune și a suplimentarii informațiilor privind ținte din Rusia a atras un răspuns imediat și dur din partea Moscovei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre un „simptom periculos” și o potențială escaladare, avertizând că Rusia va reacționa „în mod corespunzător” în eventualitatea transferului de rachete Tomahawk.

În ceea ce privește schimbul de informații, Moscova a făcut observația sfidătoare și acuzatoare deopotrivă că „furnizarea și utilizarea întregii infrastructuri a NATO și a Statelor Unite pentru colectarea și transferul de informații către ucraineni este evidentă”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a avut la rândul său o reacție, caracterizându-l pe Trump drept un „tip special de politician” căruia îi „plac soluțiile rapide”, reflectând convingerea publică a Moscovei că mișcarea SUA este o încercare prost gândită de a forța o soluționare a conflictului.

Vor oferi SUA rachete Tomahawk Ucrainei?

Administrația Trump face un pariu cu miză mare: folosirea amenințării credibile a unor atacuri militare masive și a presiunii economice pentru a-l forța pe Putin să înceapă negocieri semnificative. Totuși, planul se confruntă cu obstacole logistice și birocratice semnificative la Washington.

În timp ce Casa Albă analizează cererea, un transfer Tomahawk este considerat, în general, dificil de implementat.

Înalți oficiali din domeniul apărării au subliniat joi că stocurile de rachete Tomahawk sunt alocate în mare parte Marinei SUA și altor utilizări. Prin urmare, ar fi dificilă direcționarea semnificativă a acestor rachete din cauza cerințelor actuale a stării de pregătire a SUA.

O complicație suplimentară este ritmul lent de fabricație, care limitează sever capacitatea de reaprovizionare a stocurilor.

Având în vedere că recent s-au produs doar între 55 și 90 de astfel de rachete pe an, transferul unui număr semnificativ către Ucraina este impracticabil fără a afecta pregătirea de luptă a SUA.

În plus, fluxul imediat de arme ar putea fi afectat de reducerea alocărilor bugetare federale ale SUA.

Direcția pentru Controlul Comerțului în Domeniul Apărării (DDTC) din cadrul Departamentului de Stat, care emite licențele de export necesare, a anunțat că serviciile sale sunt „semnificativ reduse”, ceea ce ar putea crea obstacole pentru viitoarele transferuri de arme, chiar și pentru cele finanțate de aliații europeni prin programul Listei de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (PURL).